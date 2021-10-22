ВИДЕО. Фанаты ЦСКА атаковали болельщика Зари во время матча в Софии

Луганская команда выиграла матч Лиги конференций против ЦСКА в Софии

  • 22.10.2021 20:53
  • 3891 просмотр
  • 11 комментариев
ВИДЕО. Фанаты ЦСКА атаковали болельщика Зари во время матча в Софии
© Facebook

В фейсбуке сайта болельщиков ФК «Заря» Луганск опубликована история, которая случилась с украинцем во время матча Лиги конференций против ЦСКА в Софии (1:0):

«Очень некрасивая история случилась вчера с нашим болельщиком, который был на матче в Болгарии вместе со своей девушкой. Ребята без проблем зашли на сектор, с собой у них были розы «Зари» и флаг Украины. Сначала все было в порядке, но как только наш болельщик начал кричать «Заря», болельщики ЦСКА начали бросать в него зажигалки и камни (стадион не соответствует требованиям безопасности, можно легко отковырнуть камень чуть ли не с любой части стадиона).

Стюарды не обращали на это внимания, а стюард, который стоял внизу, пытался снять флаг Украины. После гола в парня стали бросать еще больше камней, болельщики ЦСКА пытались перелезть через забор, чтобы попасть на наш сектор. Стюарды начали выгонять его со стадиона, а не пытались успокоить своих болельщиков. После отказа уйти начали его бить, а девушку, которая была с ним, силой вынесли со стадиона.

Наш болельщик сказал, что вызовет полицию, и что он имеет право досмотреть матч, как так ничего не нарушал и вел себя адекватно. После матча подошла полиция, которая вывела его со стадиона. Когда они его вели по лестнице, он получил удар по голове сзади, отчего упал с лестницы. Шел он с полиций, рядом больше никого не было. Потом парня обыскали, достали карточку отеля, посмотрели и вернули назад.

Затем полиция затолкала ребят в такси со словами: «Fast go away!» Непонятно, зачем вообще сажали, отель находится рядом со стадионом. После всего этого стюарды дали информацию ультрас ЦСКА, где разместились наши болельщики, и им пришлось срочно менять отель. Сейчас ребята находятся в безопасности. Очень хотелось бы, чтобы эту историю просто так не оставили и наказали болгарский клуб».

Источник — Территория Зари

(27 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Golhrenshtanga
    Golhrenshtanga, 22.10.2021 21:01
    +11
    Ох и теплая ответочка прилетит
    Ссылка
    bonv
    bonv, 22.10.2021 21:25
    +8
    Херої болгари? Всі на одного і дівчину? Бидлота а не фани.
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 22.10.2021 21:27
    +6
    ~@~, 22.10.2021 21:23
    Это же ЕС и НАТО вместе взятые.
    А ЦСКА это клуб армии НАТО!
    Надо привыкать.
    а причем тут НАТО к ультрас разборкам? У тебя уже когнитивные проблемы какие то, раз ты даже здесь увидел военно-политические разборки!
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 22.10.2021 21:10
    +4
    В Украине им и без камней влетит по самое не хочу.
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
    Mr.Frost, 22.10.2021 21:38
    +2
    Болгари усі путінські підстилки!
    Ссылка
    ~@~
    online
    ~@~, 22.10.2021 21:55
    0
    Mr.Frost, 22.10.2021 21:38
    Болгари усі путінські підстилки!
    Ты в плену стереотипов. Болгарам, что турки, что россияне - все лала лала. Это балканский выпендрёжный менталитет.
    Ссылка
    ~@~
    online
    ~@~, 22.10.2021 21:53
    0
    cucumber, 22.10.2021 21:27
    а причем тут НАТО к ультрас разборкам? У тебя уже когнитивные проблемы какие то, раз ты даже здесь увидел военно-политические разборки!
    Разборки с кем? Мы же по трансляции видели что там ОДИН чувак. А в Запорожье будет чуть больше, если фаны УРАГАНА присоединятся к чёрно-белым в секторе.
    А НАТО и ЕС при том, что они уже ТАМ , а нам и не светит. То есть, они себя видят на голову выше нас.
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 22.10.2021 21:29
    0
    я лично ничего не видео такого не увидел, наоборот болельщик Зари вел себя дерзко как то, угрожал стюардам на первом видео, говорил что руки переломает стюарду.
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 22.10.2021 21:30
    -1
    Golhrenshtanga, 22.10.2021 21:01
    Ох и теплая ответочка прилетит
    Хрен его знает, болгарскую цску будет поддерживать многочисленная группировка фанатов из Цска Киев. Тут бы от этих не отхватить повторно. Не факт, что матч пройдёт со зрителями, ведь запорожская область в красной зоне, рост случаев каждый день растёт.
    Ссылка
    ~@~
    online
    ~@~, 22.10.2021 21:24
    -8
    Golhrenshtanga, 22.10.2021 21:01
    Ох и теплая ответочка прилетит
    От тебя? В Запорожье всего 10 болельщиков Зари.
    Ссылка
    ~@~
    online
    ~@~, 22.10.2021 21:23
    -11
    Это же ЕС и НАТО вместе взятые.
    А ЦСКА это клуб армии НАТО!
    Надо привыкать.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности