ВИДЕО. Фанаты ЦСКА атаковали болельщика Зари во время матча в Софии

В фейсбуке сайта болельщиков ФК «Заря» Луганск опубликована история, которая случилась с украинцем во время матча Лиги конференций против ЦСКА в Софии (1:0):

«Очень некрасивая история случилась вчера с нашим болельщиком, который был на матче в Болгарии вместе со своей девушкой. Ребята без проблем зашли на сектор, с собой у них были розы «Зари» и флаг Украины. Сначала все было в порядке, но как только наш болельщик начал кричать «Заря», болельщики ЦСКА начали бросать в него зажигалки и камни (стадион не соответствует требованиям безопасности, можно легко отковырнуть камень чуть ли не с любой части стадиона).

Стюарды не обращали на это внимания, а стюард, который стоял внизу, пытался снять флаг Украины. После гола в парня стали бросать еще больше камней, болельщики ЦСКА пытались перелезть через забор, чтобы попасть на наш сектор. Стюарды начали выгонять его со стадиона, а не пытались успокоить своих болельщиков. После отказа уйти начали его бить, а девушку, которая была с ним, силой вынесли со стадиона.

Наш болельщик сказал, что вызовет полицию, и что он имеет право досмотреть матч, как так ничего не нарушал и вел себя адекватно. После матча подошла полиция, которая вывела его со стадиона. Когда они его вели по лестнице, он получил удар по голове сзади, отчего упал с лестницы. Шел он с полиций, рядом больше никого не было. Потом парня обыскали, достали карточку отеля, посмотрели и вернули назад.

Затем полиция затолкала ребят в такси со словами: «Fast go away!» Непонятно, зачем вообще сажали, отель находится рядом со стадионом. После всего этого стюарды дали информацию ультрас ЦСКА, где разместились наши болельщики, и им пришлось срочно менять отель. Сейчас ребята находятся в безопасности. Очень хотелось бы, чтобы эту историю просто так не оставили и наказали болгарский клуб».