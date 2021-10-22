Первая лига. Волынь одолела Кремень в матче с пятью голами

В матче 15-го тура Первой лиги «Волынь» в домашних стенах обыграла «Кремень».



Лучане забили три гола в первом тайме, этого хватило для победы.



После этой встречи «Волынь» занимает место в середине турнирной таблицы, «Кремень» находится в зоне вылета.



Первая лига. 15-й тур



«Волынь» – «Кремень» – 3:2

Голы: Цюпа (13), Хагназари (24), Рябов (34) – Галата (16, 62)

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