Первая лига. Волынь одолела Кремень в матче с пятью голами

В матче 15-го тура Первой лиги «Волынь» в домашних стенах обыграла «Кремень».
Лучане забили три гола в первом тайме, этого хватило для победы.
После этой встречи «Волынь» занимает место в середине турнирной таблицы, «Кремень» находится в зоне вылета.
Первая лига. 15-й тур
«Волынь» – «Кремень» – 3:2
Голы: Цюпа (13), Хагназари (24), Рябов (34) – Галата (16, 62)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.