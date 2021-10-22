Тенерифе. Обидчица Свитолиной идет дальше. Известны все полуфиналистки

В борьбе осталась лишь одна сеяная теннисистка

  • 22.10.2021 21:07
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Тенерифе. Обидчица Свитолиной идет дальше. Известны все полуфиналистки
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Камила Осорио Серрано

В рамках турнира WTA 250  на Тенерифе состоялись матчи 1/4 финала.
 
Отметим, что борьбу за трофей продолжает лишь одна сеяная теннисистка. Ранее на этом турнире в одиночном разряде выступали Элина Свитолина и Марта Костюк.
 
Тенерифе. 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки
 
 Мария Камила Осорио Серрано –  Чжэн Сайсай [SR] – 7:5, 6:1 
 Камила Джорджи [4] –  Аранча Рус – 6:1, 6:1
 
Нижняя часть сетки
 
 Энн Ли –  Ирина Бегу – 7:5, 7:5
 Ализе Корне –  Анна Каролина Шмидлова – 6:3, 6:3
 
Тенерифе. Пары 1/2 финала

 Мария Камила Осорио Серрано –  Камила Джорджи [4]
 Энн Ли –  Ализе Корне

Источник — Sport.ua

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