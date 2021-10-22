Тенерифе. Обидчица Свитолиной идет дальше. Известны все полуфиналистки

В рамках турнира WTA 250 на Тенерифе состоялись матчи 1/4 финала.



Отметим, что борьбу за трофей продолжает лишь одна сеяная теннисистка. Ранее на этом турнире в одиночном разряде выступали Элина Свитолина и Марта Костюк.



Тенерифе. 1/4 финала



Верхняя часть сетки



Мария Камила Осорио Серрано – Чжэн Сайсай [SR] – 7:5, 6:1

Камила Джорджи [4] – Аранча Рус – 6:1, 6:1



Нижняя часть сетки



Энн Ли – Ирина Бегу – 7:5, 7:5

Ализе Корне – Анна Каролина Шмидлова – 6:3, 6:3



Тенерифе. Пары 1/2 финала

Мария Камила Осорио Серрано – Камила Джорджи [4]

Энн Ли – Ализе Корне