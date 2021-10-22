Тенерифе. Обидчица Свитолиной идет дальше. Известны все полуфиналистки

В рамках турнира WTA 250 на Тенерифе состоялись матчи 1/4 финала.
Отметим, что борьбу за трофей продолжает лишь одна сеяная теннисистка. Ранее на этом турнире в одиночном разряде выступали Элина Свитолина и Марта Костюк.
Тенерифе. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Мария Камила Осорио Серрано – Чжэн Сайсай [SR] – 7:5, 6:1
Камила Джорджи [4] – Аранча Рус – 6:1, 6:1
Нижняя часть сетки
Энн Ли – Ирина Бегу – 7:5, 7:5
Ализе Корне – Анна Каролина Шмидлова – 6:3, 6:3
Тенерифе. Пары 1/2 финала
Мария Камила Осорио Серрано – Камила Джорджи [4]
Энн Ли – Ализе Корне
Источник — Sport.ua
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