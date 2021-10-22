Шахтер сохраняет интерес к Джуричичу. Летом 2022-го у него истечет контракт

Ранее сербский хавбек показывал отличный футбол под руководством Роберто Де Дзерби

  • 22.10.2021 18:54
  • 2779 просмотров
  • 22 комментария
Шахтер сохраняет интерес к Джуричичу. Летом 2022-го у него истечет контракт
© Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний сербский атакующий полузащитник «Сассуоло» Филип Джуричич летом следующего года, вероятно, покинет свой нынешний клуб.

Контракт Джуричича истекает в июне 2022-го, а договориться о новой сделке стороны пока не могут.

Интерес к Джуричичу проявляет ряд клубов Серии А и Европы. Среди них есть и донецкий «Шахтер», который оценивал возможность подписания сербского легионера еще перед открытием летнего окна-2021.

«Шахтер» ныне тренирует экс-наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, при котором Джуричич добился серьезного прогресса в карьере, а потому был не прочь уехать в Украину вслед за тренером.

Также контракт Джуричичу на правах свободного агента будут готовы предложить «Саутгемптон», «Вест Хэм», «Интер», «Милан» и «Наполи».

В нынешнем сезоне на счету Джуричича 8 матчей в Серии А, 2 забитых мяча и 1 результативная передача.

Источник — Calciomercato

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    belerilf1
    belerilf1, 22.10.2021 19:12
    +6
    zzg77, 22.10.2021 19:06
    Он вряд ли поможет Шахтёру! Надо менять тренера. Тухель или Клопп - лучшие кандидатуры.
    что Тухель и Клопп забыли в упл? наверное они устали бороться за победу в ЛЧ, им не хватает новых ощущений, побед над минаями и львовами
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 22.10.2021 19:12
    +5
    Было бы неплохо.
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    Calm
    Calm, 22.10.2021 19:24
    +3
    Надо брать
    Ссылка
    Бугор
    online
    Бугор, 22.10.2021 20:18
    +2
    Baton, 22.10.2021 20:16
    Зачем обижать Динамо? То что там непонятный фраер затесался презиком ещё не говорит о отстойности клуба... Скоро уже динамо избавится от клейма сурков и выгонит весь теперешний состав, а после будет новый, чистый, такой, как на стадионе Старт в 1941м году...
    Очень долго оно избавляется от презика и от брата его ,и тут время не лечит
    Ссылка
    Бугор
    online
    Бугор, 22.10.2021 20:13
    +2
    FunnyCat_, 22.10.2021 19:55
    Чем, я уверен ты и игрока такого то не слышал, до этого вечера ?
    бивень,завтра у тебя выходной ?
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    Baton
    online
    Baton, 22.10.2021 19:51
    +2
    Lion, 22.10.2021 19:48
    Ага ты прав, когда динамо пошли по стопам Шахтера и пригласили их предыдущего тренера, то хоть что-то получилось в УПЛ...
    Что получилось? Унылый автобус и никакого футбола? Ты на стадион за этим ходишь? С таким подходом просто счёт на табло прочитай и весь футбол, зачем тратить деньги на зрелище коего нет?
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    Baton
    online
    Baton, 22.10.2021 19:47
    +2
    Прблемма в Дзерби. Он не тренер для Шахты! Донецку нужен позитив в нападении, что когдато Луческу осознал и применил, плюс дисциплина, коей при Дзерби явно не ахти, а если Ахметка найдёт тренера, то Шахта будет рвать всех подрят!
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    Бугор
    online
    Бугор, 22.10.2021 20:12
    +1
    Віталій Ткачук, 22.10.2021 20:10
    Якщо його готові підписати міцні клуби АПЛ і гранди Серії А, як думаєте, кого він вибере? Ну точно не Шахтар і УПЛ.
    деньги решают всё,ну в динаме и за большие деньги никто нормальный не пойдет
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    Yura Юрий
    Yura Юрий, 22.10.2021 19:55
    +1
    belerilf1, 22.10.2021 19:12
    что Тухель и Клопп забыли в упл? наверное они устали бороться за победу в ЛЧ, им не хватает новых ощущений, побед над минаями и львовами
    сечас Моуриньо погонят, будет свободный агент ))
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    Lion
    Lion, 22.10.2021 19:48
    +1
    zzg77, 22.10.2021 19:06
    Он вряд ли поможет Шахтёру! Надо менять тренера. Тухель или Клопп - лучшие кандидатуры.
    Ага ты прав, когда динамо пошли по стопам Шахтера и пригласили их предыдущего тренера, то хоть что-то получилось в УПЛ...
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    Злий Глобинець
    Злий Глобинець, 22.10.2021 20:27
    0
    Baton, 22.10.2021 19:47
    Прблемма в Дзерби. Он не тренер для Шахты! Донецку нужен позитив в нападении, что когдато Луческу осознал и применил, плюс дисциплина, коей при Дзерби явно не ахти, а если Ахметка найдёт тренера, то Шахта будет рвать всех подрят!
    Ну, Де Дзербі може і підкоригувати свою тренерську стратегію та підходи в Шахтарі, як то зробив свого часу Паоло Фонсека.
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    Baton
    online
    Baton, 22.10.2021 20:21
    0
    Бугор, 22.10.2021 20:18
    Очень долго оно избавляется от презика и от брата его ,и тут время не лечит
    Давй подождём... Шевченко ждали 15 лет... А пришёл и выстрелил...
    Ссылка
    Baton
    online
    Baton, 22.10.2021 20:16
    0
    Бугор, 22.10.2021 20:12
    деньги решают всё,ну в динаме и за большие деньги никто нормальный не пойдет
    Зачем обижать Динамо? То что там непонятный фраер затесался презиком ещё не говорит о отстойности клуба... Скоро уже динамо избавится от клейма сурков и выгонит весь теперешний состав, а после будет новый, чистый, такой, как на стадионе Старт в 1941м году...
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 22.10.2021 20:10
    0
    Якщо його готові підписати міцні клуби АПЛ і гранди Серії А, як думаєте, кого він вибере? Ну точно не Шахтар і УПЛ.
    Ссылка
    karimj
    karimj, 22.10.2021 20:07
    0
    zzg77, 22.10.2021 19:06
    Он вряд ли поможет Шахтёру! Надо менять тренера. Тухель или Клопп - лучшие кандидатуры.
    Ні один поважаючий себе тренер не піде в чемпіонат, де процвітає корупція, корумпованість, продажні судді, договірні ігри, подвійні стандарти.
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    tired
    tired, 22.10.2021 20:04
    0
    Да опорника нужно брать.
    Физически сильного и желательно молодого, чтоб на долгие годы.
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    belerilf1
    belerilf1, 22.10.2021 19:08
    0
    Шахтёру будет полезно разбавить бразильскую кровь
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    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 22.10.2021 20:28
    -1
    Бугор, 22.10.2021 20:13
    бивень,завтра у тебя выходной ?
    А ты хочешь полы мне приехать помыть ?
    Ссылка
    Бугор
    online
    Бугор, 22.10.2021 19:42
    -3
    Бесплатно можно брать
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    Yura Юрий
    Yura Юрий, 22.10.2021 19:40
    -4
    хватит уже отсосуоло , отсосуолились по полной
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