Шахтер сохраняет интерес к Джуричичу. Летом 2022-го у него истечет контракт

29-летний сербский атакующий полузащитник «Сассуоло» Филип Джуричич летом следующего года, вероятно, покинет свой нынешний клуб.

Контракт Джуричича истекает в июне 2022-го, а договориться о новой сделке стороны пока не могут.

Интерес к Джуричичу проявляет ряд клубов Серии А и Европы. Среди них есть и донецкий «Шахтер», который оценивал возможность подписания сербского легионера еще перед открытием летнего окна-2021.

«Шахтер» ныне тренирует экс-наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, при котором Джуричич добился серьезного прогресса в карьере, а потому был не прочь уехать в Украину вслед за тренером.

Также контракт Джуричичу на правах свободного агента будут готовы предложить «Саутгемптон», «Вест Хэм», «Интер», «Милан» и «Наполи».

В нынешнем сезоне на счету Джуричича 8 матчей в Серии А, 2 забитых мяча и 1 результативная передача.