Шахтер сохраняет интерес к Джуричичу. Летом 2022-го у него истечет контракт

29-летний сербский атакующий полузащитник «Сассуоло» Филип Джуричич летом следующего года, вероятно, покинет свой нынешний клуб.
Контракт Джуричича истекает в июне 2022-го, а договориться о новой сделке стороны пока не могут.
Интерес к Джуричичу проявляет ряд клубов Серии А и Европы. Среди них есть и донецкий «Шахтер», который оценивал возможность подписания сербского легионера еще перед открытием летнего окна-2021.
«Шахтер» ныне тренирует экс-наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, при котором Джуричич добился серьезного прогресса в карьере, а потому был не прочь уехать в Украину вслед за тренером.
Также контракт Джуричичу на правах свободного агента будут готовы предложить «Саутгемптон», «Вест Хэм», «Интер», «Милан» и «Наполи».
В нынешнем сезоне на счету Джуричича 8 матчей в Серии А, 2 забитых мяча и 1 результативная передача.
Источник — Calciomercato
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Физически сильного и желательно молодого, чтоб на долгие годы.
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