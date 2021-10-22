Переноса не будет. Матч Динамо – Днепр-1 состоится на НСК Олимпийский

Матч 12-го тура Премьер-лиги, который состоится в ближайшее воскресенье, будет проведен на НСК «Олимпийский».



Напомним, ранее было решено провести матч на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского в связи с плановой заменой беговых дорожек. Однако в связи с изменением сроков реконструкции матч все же состоится на «Олимпийском».



Сообщается, что все билеты, приобретенные на «Олимпийский», действительны. Информация о билетах, приобретенных на стадион «Динамо», будет предоставлена в ближайшее время.