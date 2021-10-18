Матч Динамо – Днепр-1 перенесен на стадион имени Лобановского

В поединке 12-го тура украинской Премьер-лиги «Динамо» примет «Днепр-1». Изначально игра была запланирована на НСК «Олимпийский», однако встреча пройдет на стадионе «Динамо» имени Лобановского.

Это связано с ремонтом дорожек на НСК «Олимпийский». «Днепр-1» дал добро на перенос матча на стадион «Динамо» имени Лобановского.

Матч «Динамо» – «Днепр-1» пройдет 24 октября и начнется в 17:00.

В текущем сезоне УПЛ команда Мирчи Луческу занимают первое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Днепр-1» расположился на четвертой строчке, имея в своем активе 22 балла.