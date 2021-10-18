Матч Динамо – Днепр-1 перенесен на стадион имени Лобановского

Это связано с ремонтом дорожек на НСК «Олимпийский»

  • 18.10.2021 16:09
  • 780 просмотров
  • 4 комментария
Матч Динамо – Днепр-1 перенесен на стадион имени Лобановского
© ФК Динамо Киев

В поединке 12-го тура украинской Премьер-лиги «Динамо» примет «Днепр-1». Изначально игра была запланирована на НСК «Олимпийский», однако встреча пройдет на стадионе «Динамо» имени Лобановского.

Это связано с ремонтом дорожек на НСК «Олимпийский». «Днепр-1» дал добро на перенос матча на стадион «Динамо» имени Лобановского.

Матч «Динамо» – «Днепр-1» пройдет 24 октября и начнется в 17:00.

В текущем сезоне УПЛ команда Мирчи Луческу занимают первое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Днепр-1» расположился на четвертой строчке, имея в своем активе 22 балла.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    online
    Умник, 18.10.2021 16:49
    +2
    BUCH, 18.10.2021 16:47
    Удивительно ... как ещё кучка недоразвитых здесь ещё ничего не насра..и.
    Ссылка
    BUCH
    online
    BUCH, 18.10.2021 16:47
    +1
    Удивительно ... как ещё кучка недоразвитых здесь ещё ничего не насра..и.
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 18.10.2021 16:54
    -1
    Дорожки в конце октября менять собрались?? Ну-ну. И кто в это поверит? А нельзя было это сделать летом, вместе с заменой газона?
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    stopor2016
    online
    stopor2016, 18.10.2021 17:01 (изменен)
    -2
    Ну , не в Коваливку ... Кому плохо - так это Хацкевичу и Шацких.
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