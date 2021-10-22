МАРЛОН: «В чемпионате нужно выигрывать абсолютно все поединки»

Защитник «Шахтера» – о предстоящих матчах команды

  • 22.10.2021 18:31
  • 188 просмотров
  • 1 комментарий
МАРЛОН: «В чемпионате нужно выигрывать абсолютно все поединки»
© ФК Шахтер Донецк. Марлон

Защитник «Шахтера» Марлон рассказал о трех предстоящих играх и восстановлении команды в период плотного графика.

– Команду ждут три встречи: с «Ворсклой», «Черноморцем» и «Десной». Команда уже успела настроиться на такой плотный график?
– Сложно оставить позади последний матч. Но сейчас важно перевернуть эту страницу и сконцентрироваться на чемпионате, чтобы взять три очка в первом же поединке.

– Как строится тренировочный процесс, когда игры каждые три дня?
– Тренер хорошо организовывает тренировки. Верю, что все игроки себя нормально чувствуют, есть время на восстановление, чтобы вернуться к матчам в наилучших кондициях.

– Что можно сказать о будущем сопернике? Сейчас у «Ворсклы» серия из четырех побед.
– «Ворскла» на третьем месте, одержала верх в четырех последних матчах. Команда сильна, но это будет поединок больших игроков – надеюсь, «Шахтер» сможет победить.

– От «Ворсклы» ожидаете открытого футбола или у соперника будет оборонная модель игры?
– У каждой команды есть свой стиль и стратегия. Верю, что они будут стараться прессинговать, что будет открытый футбол.

– Команде важно выйти на победный путь уже в ближайшем матче?
– Это очень важно. В чемпионате нужно выигрывать абсолютно все поединки, если хочешь стать чемпионом. Следующие встречи будут важнейшими, и мы сделаем все, чтобы победить. Всегда сосредоточены на результате и идем к одной цели – стать чемпионами.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Dfs2262ar
    online
    Dfs2262ar, 22.10.2021 18:47
    0
    .....сказал игрок, уровня фк мариуполь!
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