Надежда Киченок вышла в парный финал на Кубке Кремля

Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась в парный финал на Кубке Кремля.
В матче 1/2 финала парного разряда Надя в дуэте с румынкой Ралукой Олару, получившие четвертый номер посева, обыграли российский тандем Натела Дзаламидзе / Камилла Рахимова
Кубок Кремля. 1/2 финала
Надежда Киченок / Ралука Олару – Натела Дзаламидзе / Камилла Рахимова – 7:5, 7:5
Отметим, что в предыдущем раунде Надежда и Ралука одолели еще один российский дуэт.
В текущем сезоне Киченок и Олару уже выиграли один турнир аналогичной категории в России. В марте они стали победительницами в Санкт-Петербурге.
Источник — Sport.ua
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