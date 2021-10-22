Надежда Киченок вышла в парный финал на Кубке Кремля

Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась в парный финал на Кубке Кремля.



В матче 1/2 финала парного разряда Надя в дуэте с румынкой Ралукой Олару, получившие четвертый номер посева, обыграли российский тандем Натела Дзаламидзе / Камилла Рахимова



Кубок Кремля. 1/2 финала

Надежда Киченок / Ралука Олару – Натела Дзаламидзе / Камилла Рахимова – 7:5, 7:5



Отметим, что в предыдущем раунде Надежда и Ралука одолели еще один российский дуэт.

В текущем сезоне Киченок и Олару уже выиграли один турнир аналогичной категории в России. В марте они стали победительницами в Санкт-Петербурге.