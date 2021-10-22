Сергей МАТЮХИН: «Днепр-1 увезет из столицы одно очко»

Бывший защитник сборной Украины считает, что команда Игора Йовичевича не проиграет

  • 22.10.2021 15:54
  • 884 просмотра
  • 8 комментариев
Сергей МАТЮХИН: «Днепр-1 увезет из столицы одно очко»
© ФК Динамо Киев

Бывший защитник сборной Украины Сергей Матюхин считает, что «Днепр-1» не проиграет «Динамо» в матче 12-го тура УПЛ.
 
«Днепряне потихоньку набирают, к тому же они целенаправленно готовились к этому поединку. В то время как динамовцы провели непростой поединок в Лиге чемпионов против «Барселоны». Предположу, что гости увезут из столицы одно очко.
 
Прогноз: «Динамо» – «Днепр-1» – 1:1», – сказал Матюхин.

Ранее сообщалось, что матч перенесен на стадион имени Лобановского. Встреча состоится 24 октября, начало в 17:00.

Источник — zbirna.com

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 22.10.2021 16:00
    +6
    belerilf1, 22.10.2021 15:58
    только если Днепр-1 забьёт на 92й минуте, тогда есть шанс что монзуль не успеет среагировать и вырвать победу
    Эта та монзуль которая через матч удаляет игроков Динамо? Или та которая постоянно подсуживает отсосуолло ринаховскому?
    Ссылка
    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 22.10.2021 16:10
    +3
    belerilf1, 22.10.2021 16:03
    монзуль это каждый судья который судит мусаров, образное выражение, если ты не понял. вы позапрошлый сезон вытянули второе место благодаря монзулихе, то как она топила Зарю, за это надо сажать.
    Лука Н Доны вы такие смешные, мне даже иногда жаль вас. Ваш ринах убийца обворовывая всю страну, и влаживая в ниг бразилианских сотни миллионов,покупая судей и павелок всё равно не может сделать отсосуолло нормальной командой. А вы его рабы только ноете ,когда команда загорелых в очередной раз обсырается. Вы бы лучше так ныли от повешение цен и тарифов благодаря вашему господину. Когда ему высадят пулю в голову, тогда мы посмотрим где будут такие ярые поклонники лондонского отсосуолло.
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 22.10.2021 16:34 (изменен)
    0
    SrnaNeSriPodNogi, 22.10.2021 16:00
    Эта та монзуль которая через матч удаляет игроков Динамо? Или та которая постоянно подсуживает отсосуолло ринаховскому?
    скорее, что две в одной
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    icebeer
    icebeer, 22.10.2021 16:22
    0
    Традиционно команды из Днепра востока Украины ложатся и раздвигают.
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    belerilf1
    belerilf1, 22.10.2021 15:58 (изменен)
    -3
    только если Днепр-1 забьёт на 92й минуте, тогда есть шанс что монзуль не успеет среагировать и вырвать победу
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    belerilf1
    belerilf1, 22.10.2021 16:04
    -4
    шпрот, не приставай, что за навязчивая идея что тебя интересно кому-то слушать.
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    belerilf1
    belerilf1, 22.10.2021 16:03
    -4
    SrnaNeSriPodNogi, 22.10.2021 16:00
    Эта та монзуль которая через матч удаляет игроков Динамо? Или та которая постоянно подсуживает отсосуолло ринаховскому?
    монзуль это каждый судья который судит мусаров, образное выражение, если ты не понял. вы позапрошлый сезон вытянули второе место благодаря монзулихе, то как она топила Зарю, за это надо сажать.
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    belerilf1
    belerilf1, 22.10.2021 16:01
    -5
    это надо быть больным чтобы прогнозировать какие-то матчи с дырой, как ты спрогнозируешь абсолютно левейший пенальти.
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