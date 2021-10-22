Сергей МАТЮХИН: «Днепр-1 увезет из столицы одно очко»

Бывший защитник сборной Украины Сергей Матюхин считает, что «Днепр-1» не проиграет «Динамо» в матче 12-го тура УПЛ.



«Днепряне потихоньку набирают, к тому же они целенаправленно готовились к этому поединку. В то время как динамовцы провели непростой поединок в Лиге чемпионов против «Барселоны». Предположу, что гости увезут из столицы одно очко.



Прогноз: «Динамо» – «Днепр-1» – 1:1», – сказал Матюхин.

Ранее сообщалось, что матч перенесен на стадион имени Лобановского. Встреча состоится 24 октября, начало в 17:00.