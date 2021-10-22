АЛЛАХЬЯР: «Ехали в Болгарию исключительно за победой»

Автор победного гола «Зари» в ворота ЦСКА София Аллахьяр Сайядманеш прокомментировал победу над болгарским клубом (1:0) в Лиге конференций:

- Аллахьяр, твои впечатления от игры?

- Несмотря на большое количество травмированных игроков, мы ехали в Болгарию исключительно за победой, и сделали это. Очень счастливы такому результату. Мы сделали это вместе - как команда, поддерживали друг друга во время игры. Я очень счастлив, что забил, но для меня важнее победа всей команды.

- Перед игрой мы уже знали результат параллельного матча в нашей группе, «Буде-Глимт» - «Рома» 6:1, поэтому сегодня был едва ли не последний шанс для «Зари» побороться за выход из группы, не так ли?

- Нет, я не знал этого результата. В таком случае хорошо, что мы победили сегодня, и сохраняем наши шансы на «евровесну».

- Ты слишком спокойно отпраздновал свой забитый мяч, все эмоции внутри?

- Да, как я говорил ранее, у нас много травмированных игроков, некоторые ребята играли не на своих позициях, как я, например. Но мы отдали все. Выложились на 100% и сейчас счастливы.

- Следующая игра против ЦСКА будет важнейшей в групповом этапе?

- Сегодня мы победили и счастливы. Новый день - мы фокусируемся на следующей игре Премьер-лиги, в воскресенье против «Колоса». Я считаю, что нужно двигаться шаг за шагом, от игры к игре.