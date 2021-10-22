АЛЛАХЬЯР: «Ехали в Болгарию исключительно за победой»

Форвард «Зари» - о победе над ЦСКА София

  • 22.10.2021 15:04
  • 177 просмотров
  • 1 комментарий
АЛЛАХЬЯР: «Ехали в Болгарию исключительно за победой»
© ФК Заря. Аллахьяр Сайядманеш

Автор победного гола «Зари» в ворота ЦСКА София Аллахьяр Сайядманеш прокомментировал победу над болгарским клубом (1:0) в Лиге конференций:

- Аллахьяр, твои впечатления от игры?
- Несмотря на большое количество травмированных игроков, мы ехали в Болгарию исключительно за победой, и сделали это. Очень счастливы такому результату. Мы сделали это вместе - как команда, поддерживали друг друга во время игры. Я очень счастлив, что забил, но для меня важнее победа всей команды.

- Перед игрой мы уже знали результат параллельного матча в нашей группе, «Буде-Глимт» - «Рома» 6:1, поэтому сегодня был едва ли не последний шанс для «Зари» побороться за выход из группы, не так ли?
- Нет, я не знал этого результата. В таком случае хорошо, что мы победили сегодня, и сохраняем наши шансы на «евровесну».

- Ты слишком спокойно отпраздновал свой забитый мяч, все эмоции внутри?
- Да, как я говорил ранее, у нас много травмированных игроков, некоторые ребята играли не на своих позициях, как я, например. Но мы отдали все. Выложились на 100% и сейчас счастливы.

- Следующая игра против ЦСКА будет важнейшей в групповом этапе?
- Сегодня мы победили и счастливы. Новый день - мы фокусируемся на следующей игре Премьер-лиги, в воскресенье против «Колоса». Я считаю, что нужно двигаться шаг за шагом, от игры к игре.

Источник — ФК Заря

(2 голоса)

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Комментарии
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    Pavelgorov
    Pavelgorov, 22.10.2021 15:18
    +1
    Очень важная победа,красавцы!
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