ВИДЕО. Аллахьяр забил шедевр! Заря вышла вперед в матче ЛК в Софии

21 октября проходит матч 3-го тура Лиги конференций между ЦСКА и «Зарей»

  • 21.10.2021 23:35
  • 6358 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Аллахьяр забил шедевр! Заря вышла вперед в матче ЛК в Софии
© ФК Заря Луганск. Аллахьяр Сайядманеш

21 октября в Софии проходит матч 3-го тура Лиги конференций, в котором играют ЦСКА София и «Заря» Луганск. 

Во втором тайме луганская «Заря» вышла вперед. Иранский легионер Аллахьяр Сайядманеш забил гол-шедевр, отправив мяч в сетке мощным дальним ударом с левого фланга атаки.

ГОЛ! 0:1. Аллахьяр Сайядманеш, 65 мин.

Источник — Sport.ua

(28 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    dd dent
    dd dent, 21.10.2021 23:39
    +9
    А гол классный вышел
    Ссылка
    Fragma1
    Fragma1, 21.10.2021 23:44
    +8
    Какое обосцаное коментарье, ужас!!! Алахьяр молоток
    Ссылка
    Voxa Hvedyk
    Voxa Hvedyk, 21.10.2021 23:41
    +5
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 21.10.2021 23:53
    +2
    Гол гарний, але не потрібно розкидатися словами. Навряд чи це прямо шедевр
    Ссылка
    ДаёшьСуперлигу
    online
    ДаёшьСуперлигу, 22.10.2021 00:06
    0
    Что ему в голову ударило? Наверное родину вспомнил.
    Ссылка
    Webracer
    Webracer, 22.10.2021 00:00
    0
    Невже
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности