ВИДЕО. Аллахьяр забил шедевр! Заря вышла вперед в матче ЛК в Софии

21 октября в Софии проходит матч 3-го тура Лиги конференций, в котором играют ЦСКА София и «Заря» Луганск.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
Во втором тайме луганская «Заря» вышла вперед. Иранский легионер Аллахьяр Сайядманеш забил гол-шедевр, отправив мяч в сетке мощным дальним ударом с левого фланга атаки.
ГОЛ! 0:1. Аллахьяр Сайядманеш, 65 мин.
Источник — Sport.ua
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