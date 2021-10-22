ВИДЕО. Погба презентовал «веганские» бутсы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба презентовал первые в мире «веганские» бутсы от Adidas под названием Predator freak. Главная их особенность – они выполнены на 100% из «веганских» материалов – переработанных синтетических и растительных веществ, без использования кожи.

Сообщается, что Погба не просто презентовал бутсы, но и принимал полноценное участие в разработке их дизайна, помогая модельеру Стелле Маккартни.

В новых «веганских» бутсах Погба уже провел матч Лиги чемпионов против «Аталанты» (победа 3:2).