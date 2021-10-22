ВИДЕО. Погба презентовал «веганские» бутсы

Хавбек «Манчестер Юнайтед» поучаствовал в рекламной кампании

  • 22.10.2021 14:05
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ВИДЕО. Погба презентовал «веганские» бутсы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба презентовал первые в мире «веганские» бутсы от Adidas под названием Predator freak. Главная их особенность – они выполнены на 100% из «веганских» материалов – переработанных синтетических и растительных веществ, без использования кожи.

Сообщается, что Погба не просто презентовал бутсы, но и принимал полноценное участие в разработке их дизайна, помогая модельеру Стелле Маккартни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Paul Labile Pogba (@paulpogba)

В новых «веганских» бутсах Погба уже провел матч Лиги чемпионов против «Аталанты» (победа 3:2).

Источник — Instagram

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