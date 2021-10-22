ФОТО. Самолет Кайрата столкнулся с автомобилем в аэропорту

Обошлось без жертв

  • 22.10.2021 13:49
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ФОТО. Самолет Кайрата столкнулся с автомобилем в аэропорту
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера «Кайрат» в третьем туре Лиги конференций на выезде проиграл 1:2 «Карабаху». После матча казахстанской команде к тому же не удалось добраться домой без приключений.

В аэропорту Алматы самолет «Кайрата» уже после приземления столкнулся с автомобилем одной из служб аэропорта, который выехал на взлетную полосу. Обошлось без жертв, но пассажиры самолета провели более часа в ожидании аварийной эвакуации:

Источник — Sports.ru

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