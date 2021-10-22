3-й тур Лиги конференций. Поражения Ромы и Тоттенхэма, Заря теперь третья

21 октября проходят матчи 3-го тура группового этапа Лиги конференций.

В вечернем блоке матчей луганская «Заря» выиграла на выезде у ЦСКА София (1:0) и вышла на 3-е место в турнирной таблице.

Сенсационные поражения потерпели итальянская «Рома» и английский «Тоттенхэм», причем «волки» Жозе Моуриньо были биты норвежским «Буде-Глимт» с разгромным счетом 6:1.

Украинский хавбек Роман Безус вышел на замену на 76-й минуте в матче бельгийского «Гента» против сербского «Партизана» (4:0).

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига конференций 2021/22

3-й тур, 21 октября

17:30. ХИК (Финляндия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 0:5

19:45. Первый блок матчей

Алашкерт (Армения) – ЛАСК (Австрия) – 0:3

(Австрия) – 0:3 Анортосис (Кипр) – Флора (Эстония) – 2:2

Буде-Глимт (Норвегия) – Рома (Италия) – 6:1

(Норвегия) – Рома (Италия) – 6:1 Витесс (Нидерланды) – Тоттенхэм (Англия) – 1:0

(Нидерланды) – Тоттенхэм (Англия) – 1:0 Карабах (Азербайджан) – Кайрат Алматы (Казахстан) – 2:1

(Азербайджан) – Кайрат Алматы (Казахстан) – 2:1 Копенгаген (Дания) – ПАОК (Греция) – 1:2

(Греция) – 1:2 Маккаби Хайфа (Израиль) – Славия Прага (Чехия) – 1:0

(Израиль) – Славия Прага (Чехия) – 1:0 Мура (Словения) – Ренн (Франция) – 1:2

(Франция) – 1:2 Фейеноорд (Нидерланды) – Унион Берлин (Германия) – 3:1

22:00. Второй блок матчей

Базель (Швейцария) – Омония (Кипр) – 3:1

(Швейцария) – Омония (Кипр) – 3:1 Партизан (Сербия) – Гент (Бельгия) – 0:1

(Бельгия) – 0:1 Слован Братислава (Словакия) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 2:0

(Словакия) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 2:0 ЦСКА София (Болгария) – Заря Луганск (Украина) – 0:1

(Украина) – 0:1 ЧФР Клуж (Румыния) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 0:1

(Нидерланды) – 0:1 Яблонец (Чехия) – Рандерс (Дания) – 2:2

Турнирные таблицы ЛК