3-й тур Лиги конференций. Поражения Ромы и Тоттенхэма, Заря теперь третья

21 октября проходят матчи 3-го тура группового этапа Лиги конференций.
В вечернем блоке матчей луганская «Заря» выиграла на выезде у ЦСКА София (1:0) и вышла на 3-е место в турнирной таблице.
Сенсационные поражения потерпели итальянская «Рома» и английский «Тоттенхэм», причем «волки» Жозе Моуриньо были биты норвежским «Буде-Глимт» с разгромным счетом 6:1.
Украинский хавбек Роман Безус вышел на замену на 76-й минуте в матче бельгийского «Гента» против сербского «Партизана» (4:0).
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Лига конференций 2021/22
3-й тур, 21 октября
- 17:30. ХИК (Финляндия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 0:5
19:45. Первый блок матчей
- Алашкерт (Армения) – ЛАСК (Австрия) – 0:3
- Анортосис (Кипр) – Флора (Эстония) – 2:2
- Буде-Глимт (Норвегия) – Рома (Италия) – 6:1
- Витесс (Нидерланды) – Тоттенхэм (Англия) – 1:0
- Карабах (Азербайджан) – Кайрат Алматы (Казахстан) – 2:1
- Копенгаген (Дания) – ПАОК (Греция) – 1:2
- Маккаби Хайфа (Израиль) – Славия Прага (Чехия) – 1:0
- Мура (Словения) – Ренн (Франция) – 1:2
- Фейеноорд (Нидерланды) – Унион Берлин (Германия) – 3:1
22:00. Второй блок матчей
- Базель (Швейцария) – Омония (Кипр) – 3:1
- Партизан (Сербия) – Гент (Бельгия) – 0:1
- Слован Братислава (Словакия) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 2:0
- ЦСКА София (Болгария) – Заря Луганск (Украина) – 0:1
- ЧФР Клуж (Румыния) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 0:1
- Яблонец (Чехия) – Рандерс (Дания) – 2:2
Источник — Sport.ua
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