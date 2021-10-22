Заря прервала свою «рекордную» 5-матчевую проигрышную серию в еврокубках

Последний раз луганчане праздновали викторию в декабре 2020 года

  • 22.10.2021 13:21
  • 276 просмотров
  • 0 комментариев
Заря прервала свою «рекордную» 5-матчевую проигрышную серию в еврокубках
© ФК Заря

Взяв верх над софийским ЦСКА (1:0), «Заря» прервала свою «рекордную» проигрышную серию в еврокубках, которая составила 5 матчей (мячи 3-14). Последний раз луганчане праздновали викторию 3 декабря 2020 года, когда дома в групповом раунде Лиги Европы обыграли английский «Лестер» со счетом 1:0.

Среди украинских клубов более продолжительные проигрышные серии имели только «Динамо» в Лиге чемпионов-2007/08 и «Металлист» в Лиге Европы-2014/15 - по 6 матчей.

Самые продолжительные проигрышные серии украинских команд в еврокубках

Серия

Клуб

Период

Соперники

6 (4-19)

Динамо

19.09.2007 - 12.12.2007

Рома (г) - 0:2, Спортинг (д) - 1:2, Манчестер Юн. (д) - 2:4,

 

 

 

Манчестер Юн. (г) - 0:4, Рома (д) - 1:4, Спортинг (г) - 0:3

6* (3-10)

Металлист

18.09.2014 - 11.12.2014

Трабзонспор (д) - 1:2, Локерен (г) - 0:1, Легия (д) - 0:1,

 

 

 

Легия (г) - 1:2, Трабзонспор (г) - 1:3, Локерен (д) - 0:1

5 (3-14)

Карпаты

16.09.2010 - 02.12.2010

Боруссия Д (д) - 3:4, ПСЖ (г) - 0:2, Севилья (д) - 0:1,

 

 

 

Севилья (г) - 0:4, Боруссия Д (г) - 0:3

5 (3-14)

Заря

10.12.2020 - 30.09.2021

Брага (г) - 0:2, Рапид В (г) - 0:3, Рапид В (д) - 2:3,

 

 

 

Буде/Глимт (г) - 1:3, Рома (д) - 0:3

5 (2-9)

Динамо

28.09.1994 - 07.12.1994

Бавария (г) - 0:1, ПСЖ (д) - 1:2, ПСЖ (г) - 0:1,

 

 

 

Спартак М (г) - 0:1, Бавария (д) - 1:4

* серия не закончена.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности