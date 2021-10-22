Заря прервала свою «рекордную» 5-матчевую проигрышную серию в еврокубках

Взяв верх над софийским ЦСКА (1:0), «Заря» прервала свою «рекордную» проигрышную серию в еврокубках, которая составила 5 матчей (мячи 3-14). Последний раз луганчане праздновали викторию 3 декабря 2020 года, когда дома в групповом раунде Лиги Европы обыграли английский «Лестер» со счетом 1:0.

Среди украинских клубов более продолжительные проигрышные серии имели только «Динамо» в Лиге чемпионов-2007/08 и «Металлист» в Лиге Европы-2014/15 - по 6 матчей.

Самые продолжительные проигрышные серии украинских команд в еврокубках

Серия Клуб Период Соперники 6 (4-19) Динамо 19.09.2007 - 12.12.2007 Рома (г) - 0:2, Спортинг (д) - 1:2, Манчестер Юн. (д) - 2:4, Манчестер Юн. (г) - 0:4, Рома (д) - 1:4, Спортинг (г) - 0:3 6* (3-10) Металлист 18.09.2014 - 11.12.2014 Трабзонспор (д) - 1:2, Локерен (г) - 0:1, Легия (д) - 0:1, Легия (г) - 1:2, Трабзонспор (г) - 1:3, Локерен (д) - 0:1 5 (3-14) Карпаты 16.09.2010 - 02.12.2010 Боруссия Д (д) - 3:4, ПСЖ (г) - 0:2, Севилья (д) - 0:1, Севилья (г) - 0:4, Боруссия Д (г) - 0:3 5 (3-14) Заря 10.12.2020 - 30.09.2021 Брага (г) - 0:2, Рапид В (г) - 0:3, Рапид В (д) - 2:3, Буде/Глимт (г) - 1:3, Рома (д) - 0:3 5 (2-9) Динамо 28.09.1994 - 07.12.1994 Бавария (г) - 0:1, ПСЖ (д) - 1:2, ПСЖ (г) - 0:1, Спартак М (г) - 0:1, Бавария (д) - 1:4

* серия не закончена.