Заря прервала свою «рекордную» 5-матчевую проигрышную серию в еврокубках

Взяв верх над софийским ЦСКА (1:0), «Заря» прервала свою «рекордную» проигрышную серию в еврокубках, которая составила 5 матчей (мячи 3-14). Последний раз луганчане праздновали викторию 3 декабря 2020 года, когда дома в групповом раунде Лиги Европы обыграли английский «Лестер» со счетом 1:0.
Среди украинских клубов более продолжительные проигрышные серии имели только «Динамо» в Лиге чемпионов-2007/08 и «Металлист» в Лиге Европы-2014/15 - по 6 матчей.
Самые продолжительные проигрышные серии украинских команд в еврокубках
|
Серия
|
Клуб
|
Период
|
Соперники
|
6 (4-19)
|
Динамо
|
19.09.2007 - 12.12.2007
|
Рома (г) - 0:2, Спортинг (д) - 1:2, Манчестер Юн. (д) - 2:4,
|
|
|
|
Манчестер Юн. (г) - 0:4, Рома (д) - 1:4, Спортинг (г) - 0:3
|
6* (3-10)
|
Металлист
|
18.09.2014 - 11.12.2014
|
Трабзонспор (д) - 1:2, Локерен (г) - 0:1, Легия (д) - 0:1,
|
|
|
|
Легия (г) - 1:2, Трабзонспор (г) - 1:3, Локерен (д) - 0:1
|
5 (3-14)
|
Карпаты
|
16.09.2010 - 02.12.2010
|
Боруссия Д (д) - 3:4, ПСЖ (г) - 0:2, Севилья (д) - 0:1,
|
|
|
|
Севилья (г) - 0:4, Боруссия Д (г) - 0:3
|
5 (3-14)
|
Заря
|
10.12.2020 - 30.09.2021
|
Брага (г) - 0:2, Рапид В (г) - 0:3, Рапид В (д) - 2:3,
|
|
|
|
Буде/Глимт (г) - 1:3, Рома (д) - 0:3
|
5 (2-9)
|
Динамо
|
28.09.1994 - 07.12.1994
|
Бавария (г) - 0:1, ПСЖ (д) - 1:2, ПСЖ (г) - 0:1,
|
|
|
|
Спартак М (г) - 0:1, Бавария (д) - 1:4
* серия не закончена.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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