Карло АНЧЕЛОТТИ: «С Шахтером была наша лучшая игра»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от Эль Класико против «Барселоны», которое состоится 24 октября:
«Это особенный матч. В каждой стране есть особенные игры, например, «Интер» – «Милан», «Челси» – «Тоттенхэм», «Бавария» – «Боруссия» Дортмунд.
Класико – это особенный матч для Испании, он наиболее важен для фанатов. Это не обычная игра. Мой способ подготовки – максимальное спокойствие и максимальная концентрация.
Мне нравится отношение к делу всех игроков, я вижу это на каждой тренировке – команда сосредоточена. С «Шахтером» была наша лучшая игра, у нас все получилось, и мы должны продолжать в том же духе.
«Барселона» возвращается. У команды было много проблем, но постепенно она снова обретает свою идентичность и становится лучше».
Источник — ФК Реал Мадрид
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17:15 Барселона-Реал Мадрид
18:30 Ман Юнайтед-Ливерпуль
19:00 Рома-Наполи
21:45 Интер Милан-Ювентус
22:00 Атлетико Мадрид-Реал Сосьедад
думаю будет спокойный вынос от реала.
17:15 Барселона-Реал Мадрид
18:30 Ман Юнайтед-Ливерпуль
19:00 Рома-Наполи
21:45 Интер Милан-Ювентус
22:00 Атлетико Мадрид-Реал Сосьедад
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