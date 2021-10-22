Карло АНЧЕЛОТТИ: «С Шахтером была наша лучшая игра»

Наставник «Реала» - о подготовке к матчу с «Барселоной»

  • 22.10.2021 13:22
  • 280 просмотров
  • 4 комментария
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С Шахтером была наша лучшая игра»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от Эль Класико против «Барселоны», которое состоится 24 октября:

«Это особенный матч. В каждой стране есть особенные игры, например, «Интер» – «Милан», «Челси» – «Тоттенхэм», «Бавария» – «Боруссия» Дортмунд.

Класико – это особенный матч для Испании, он наиболее важен для фанатов. Это не обычная игра. Мой способ подготовки – максимальное спокойствие и максимальная концентрация.

Мне нравится отношение к делу всех игроков, я вижу это на каждой тренировке – команда сосредоточена. С «Шахтером» была наша лучшая игра, у нас все получилось, и мы должны продолжать в том же духе.

«Барселона» возвращается. У команды было много проблем, но постепенно она снова обретает свою идентичность и становится лучше».

Источник — ФК Реал Мадрид

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    cooperchack
    cooperchack, 22.10.2021 13:37
    +1
    VikyKrasotulechka, 22.10.2021 13:35
    Завтра будет жарко.. Хотелось бы все матчи посмотреть в прямом ефире.... Но не судьба((
    17:15 Барселона-Реал Мадрид
    18:30 Ман Юнайтед-Ливерпуль
    19:00 Рома-Наполи
    21:45 Интер Милан-Ювентус
    22:00 Атлетико Мадрид-Реал Сосьедад
    Ливерпуль надо смотреть!
    Ссылка
    VikyKrasotulechka
    online
    VikyKrasotulechka, 22.10.2021 13:25 (изменен)
    0
    Ваша лучшая игра с Шахтером еще впереди.. которая состоится на Сантьяго Бернабеу
    Ссылка
    Name Surname
    online
    Name Surname, 22.10.2021 13:38
    -1
    не знаю что там смотреть, уже давно прошли те временя когда эти матчи были реально топовыми.
    думаю будет спокойный вынос от реала.
    Ссылка
    VikyKrasotulechka
    online
    VikyKrasotulechka, 22.10.2021 13:35
    -2
    Завтра будет жарко.. Хотелось бы все матчи посмотреть в прямом ефире.... Но не судьба((
    17:15 Барселона-Реал Мадрид
    18:30 Ман Юнайтед-Ливерпуль
    19:00 Рома-Наполи
    21:45 Интер Милан-Ювентус
    22:00 Атлетико Мадрид-Реал Сосьедад
    Ссылка
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