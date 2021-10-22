Карло АНЧЕЛОТТИ: «С Шахтером была наша лучшая игра»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от Эль Класико против «Барселоны», которое состоится 24 октября:

«Это особенный матч. В каждой стране есть особенные игры, например, «Интер» – «Милан», «Челси» – «Тоттенхэм», «Бавария» – «Боруссия» Дортмунд.

Класико – это особенный матч для Испании, он наиболее важен для фанатов. Это не обычная игра. Мой способ подготовки – максимальное спокойствие и максимальная концентрация.

Мне нравится отношение к делу всех игроков, я вижу это на каждой тренировке – команда сосредоточена. С «Шахтером» была наша лучшая игра, у нас все получилось, и мы должны продолжать в том же духе.

«Барселона» возвращается. У команды было много проблем, но постепенно она снова обретает свою идентичность и становится лучше».