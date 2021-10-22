Недолго музыка играла. Доннарумма хочет покинуть ПСЖ

Вратарь недоволен количеством игровой практики

  • 22.10.2021 13:03
  • 2001 просмотр
  • 2 комментария
Недолго музыка играла. Доннарумма хочет покинуть ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма может покинуть клуб уже в январе. Он недоволен своим положением и количеством игровой практике в Париже.

Пока что лучший игрок Евро-2020 проигрывает конкуренцию за место в основе Кейлору Навасу. В СМИ активно ходят слухи о том, что это связано с дружескими отношениями Наваса с южноамериканскими игроками ПСЖ, в первую очередь Неймаром и Лионелем Месси.

Интерес к Доннарумме проявляет «Ювентус». Туринцы могут взять вратаря сборной Италии в аренду с правом выкупа.

Доннарумма перешел в ПСЖ только летом текущего года из «Милана» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне на его счету 4 матча в Лиге 1 и 1 матч в Лиге чемпионов.

Источник — Todofichajes.com

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    cooperchack
    cooperchack, 22.10.2021 13:35
    +2
    Ушел ради бабла,вот и посиди на лавке
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    Dfs2262ar
    online
    Dfs2262ar, 22.10.2021 14:03
    0
    cooperchack, 22.10.2021 13:35
    Ушел ради бабла,вот и посиди на лавке
    100% при том, что не дал ни копейки на себе заработать милану! Который из него и сделал звезду!!
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