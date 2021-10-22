Недолго музыка играла. Доннарумма хочет покинуть ПСЖ

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма может покинуть клуб уже в январе. Он недоволен своим положением и количеством игровой практике в Париже.

Пока что лучший игрок Евро-2020 проигрывает конкуренцию за место в основе Кейлору Навасу. В СМИ активно ходят слухи о том, что это связано с дружескими отношениями Наваса с южноамериканскими игроками ПСЖ, в первую очередь Неймаром и Лионелем Месси.

Интерес к Доннарумме проявляет «Ювентус». Туринцы могут взять вратаря сборной Италии в аренду с правом выкупа.

Доннарумма перешел в ПСЖ только летом текущего года из «Милана» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне на его счету 4 матча в Лиге 1 и 1 матч в Лиге чемпионов.