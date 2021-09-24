Доннарумма недоволен своим положением в ПСЖ

Джанлуиджи Доннарумма, который перешел в ПСЖ летом на правах свободного агента, недоволен своим положением в клубе. Он рассчитывал, что будет получать больше игровой практики.
В нынешнем сезоне Доннарумма провел всего 2 матча за ПСЖ – наставник команды Маурисио Почеттино чаще делает выбор в пользу Кейлора Наваса, которого поддерживают латиноамериканские игроки команды во главе с Неймаром и Лионелем Месси.
При этом Почеттино скептически относился к подписанию Доннаруммы летом. Его переход – инициатива спортивного директора ПСЖ Леонардо.
Нехваткой игровой практики Доннаруммы в ПСЖ также недоволен агент голкипера Мино Райола. Ранее сообщалось о том, что вратарь сборной Италии может перейти в «Ювентус».
Источник — Corriere della Sera
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Все вокруг говорили, что у Наваса нормальный запас прочности ещё на несколько сезонов ,что команда полностью его поддерживает, что Поч им доволен
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