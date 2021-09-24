Доннарумма недоволен своим положением в ПСЖ

Итальянский голкипер хочет получать больше игрового времени

  • 24.09.2021 20:19
  • 2392 просмотра
  • 4 комментария
Доннарумма недоволен своим положением в ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Джанлуиджи Доннарумма, который перешел в ПСЖ летом на правах свободного агента, недоволен своим положением в клубе. Он рассчитывал, что будет получать больше игровой практики.

В нынешнем сезоне Доннарумма провел всего 2 матча за ПСЖ – наставник команды Маурисио Почеттино чаще делает выбор в пользу Кейлора Наваса, которого поддерживают латиноамериканские игроки команды во главе с Неймаром и Лионелем Месси.

При этом Почеттино скептически относился к подписанию Доннаруммы летом. Его переход – инициатива спортивного директора ПСЖ Леонардо.

Нехваткой игровой практики Доннаруммы в ПСЖ также недоволен агент голкипера Мино Райола. Ранее сообщалось о том, что вратарь сборной Италии может перейти в «Ювентус».

Источник — Corriere della Sera

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 24.09.2021 21:11
    0
    Странный тип, хотя очередной кто пошёл на поводу у Райолы в ущерб своей карьеры
    Все вокруг говорили, что у Наваса нормальный запас прочности ещё на несколько сезонов ,что команда полностью его поддерживает, что Поч им доволен
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 24.09.2021 21:10
    +2
    "Нехваткой игровой практики Доннаруммы в ПСЖ также недоволен агент голкипера Мино Райола" Не хватало еще, чтоб всякие жирные паразиты на футболе диктовали свои условия.
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    hanter83
    online
    hanter83, 24.09.2021 20:35
    0
    Леонардо в прошлом игрок ПСЖ и МИЛАНА,а также спортдир.етих команд ВЫ СЧИТАЕТЕ ЭТО СОВПАДЕНИЕ-НЕ ДУМАЮ!!!!
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    norma_zap
    online
    norma_zap, 24.09.2021 20:20
    +8
    Надо было не спешить с переходом.
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