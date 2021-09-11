Доннарумма может сменить ПСЖ на Ювентус

Туринский «Ювентус» продолжает внимательно наблюдать за 22-летним голкипером ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой.

Доннарумма перешел в ПСЖ минувшим летом из «Милана» в качестве свободного агента, но уже будущей зимой футболист может вернуться в Италию.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино продолжает доверять Кейлору Навасу, а для Доннаруммы не находится места в основе. В текущем сезоне Джанлуиджи не провел ни одного матча за ПСЖ.

Контракт вратаря с парижским клубом рассчитан до лета 2026 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €65 миллионов.