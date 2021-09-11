Доннарумма может сменить ПСЖ на Ювентус

Туринский клуб может подписать итальянского голкипера уже зимой

  • 11.09.2021 13:26
  • 2684 просмотра
  • 7 комментариев
Доннарумма может сменить ПСЖ на Ювентус
© Getty Images/Global Images Ukraine

Туринский «Ювентус» продолжает внимательно наблюдать за 22-летним голкипером ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой.

Доннарумма перешел в ПСЖ минувшим летом из «Милана» в качестве свободного агента, но уже будущей зимой футболист может вернуться в Италию.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино продолжает доверять Кейлору Навасу, а для Доннаруммы не находится места в основе. В текущем сезоне Джанлуиджи не провел ни одного матча за ПСЖ.

Контракт вратаря с парижским клубом рассчитан до лета 2026 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €65 миллионов.

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Источник — Calciomercato.it

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Lucky Lucky
    online
    Lucky Lucky, 11.09.2021 15:05
    0
    Михаил Степанов, 11.09.2021 14:51
    посколько ПСЖ не платил клубу, жирный шмат урвал сам игрок
    Игрок и агент, там свин - Райола, тот ещё поц
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
    Михаил Степанов, 11.09.2021 14:51
    0
    Alex Romanov, 11.09.2021 14:49
    Нафига переходил тогда, лучший игрок евро2020?)
    посколько ПСЖ не платил клубу, жирный шмат урвал сам игрок
    Ссылка
    Yura Юрий
    Yura Юрий, 11.09.2021 14:49
    0
    Alex Romanov, 11.09.2021 14:49
    Нафига переходил тогда, лучший игрок евро2020?)
    за баблом конечно
    Ссылка
    Alex Romanov
    Alex Romanov, 11.09.2021 14:49
    0
    Нафига переходил тогда, лучший игрок евро2020?)
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 11.09.2021 14:44
    0
    Ссылка
    Lucky Lucky
    online
    Lucky Lucky, 11.09.2021 14:13
    +1
    А там будет под Щесны сидеть 🤣
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    source02
    source02, 11.09.2021 13:44 (изменен)
    0
    не ну это полная х7йня, из арабских обьятий псж в старую помойку
    Ссылка
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