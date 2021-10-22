Безвыигрышная серия украинских клубов на евроарене составила 11 матчей

Одолев болгарский ЦСКА (1:0), «Заря» прервала затянувшуюся безвыигрышную серию украинских клубов в еврокубках, которая составила 11 матчей (3 ничьи и 8 поражений). Более продолжительные серии без побед наши команды имели ранее только в трех сезонах. До успеха в Софии украинцы последний раз праздновали викторию 17 августа, когда «Шахтер» в 4-м квалификационном раунде Лиги чемпионов на выезде выиграл у «Монако» - 1:0. А началась «черная» полоса с разгромного поражения в гостях «Зари» от венского «Рапида» в 4-м квалифайн-раунде Лиги Европы - 0:3.
К слову, и в предыдущем сезоне луганчане начали 9-матчевую безвыигрышную серию украинских клубов крупным поражением от «Лестера» (0:3) и они же ее и завершили, разгромив греческий АЕК (3:0).
Самые продолжительные безвыигрышные серии украинских клубов в еврокубках
|
Серия
|
Началась
|
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
14 (=10-4)
|
03.10.2019
|
Александрия
|
Гент
|
1:1 (д)
|
20.02.2020
|
Шахтер
|
Бенфика
|
2:1 (д)
|
13 (=4-9)
|
12.09.2006
|
Шахтер
|
Рома
|
0:4 (г)
|
22.11.2006
|
Шахтер
|
Рома
|
1:0 (д)
|
13 (=7-6)
|
16.08.2018
|
Мариуполь
|
Бордо
|
1:2 (г)
|
25.10.2018
|
Ворскла
|
Карабах
|
1:0 (г)
|
11 (=2-9)
|
04.10.2007
|
Днепр
|
Абердин
|
1:1 (д)
|
13.07.2008
|
Таврия
|
Тирасполь
|
3:1 (д)
|
11 (=3-8)
|
19.08.2021
|
Заря
|
Рапид В
|
0:3 (г)
|
21.10.2021
|
Заря
|
ЦСКА Сф
|
1:0 (г)
|
11 (=4-7)
|
25.08.1999
|
Динамо
|
Ольборг
|
2:2 (д)
|
19.10.2009
|
Динамо
|
Байер
|
4:2 (д)
|
9 (=2-7)
|
22.10.2020
|
Заря
|
Лестер
|
0:3 (г)
|
26.11.2020
|
Заря
|
АЕК
|
3:0 (г)
|
9 (=4-5)
|
06.12.2012
|
Металлист
|
Рапид В
|
0:1 (г)
|
18.07.2013
|
Черноморец
|
Дачия
|
2:0 (д)
|
8 (=3-5)
|
14.09.1995
|
Шахтер
|
Брюгге
|
0:1 (г)
|
20.07.1996
|
Шахтер
|
Антальяспор
|
1:0 (д)
|
8 (=5-3)
|
01.11.1989
|
Динамо
|
Баник
|
1:1 (г)
|
19.09.1990
|
Черноморец
|
Русенборг
|
3:1 (д)
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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