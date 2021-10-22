Безвыигрышная серия украинских клубов на евроарене составила 11 матчей

Одолев болгарский ЦСКА (1:0), «Заря» прервала затянувшуюся безвыигрышную серию украинских клубов в еврокубках, которая составила 11 матчей (3 ничьи и 8 поражений). Более продолжительные серии без побед наши команды имели ранее только в трех сезонах. До успеха в Софии украинцы последний раз праздновали викторию 17 августа, когда «Шахтер» в 4-м квалификационном раунде Лиги чемпионов на выезде выиграл у «Монако» - 1:0. А началась «черная» полоса с разгромного поражения в гостях «Зари» от венского «Рапида» в 4-м квалифайн-раунде Лиги Европы - 0:3.

К слову, и в предыдущем сезоне луганчане начали 9-матчевую безвыигрышную серию украинских клубов крупным поражением от «Лестера» (0:3) и они же ее и завершили, разгромив греческий АЕК (3:0).

Самые продолжительные безвыигрышные серии украинских клубов в еврокубках