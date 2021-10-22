Безвыигрышная серия украинских клубов на евроарене составила 11 матчей

«Заря» начала безвыигрышную серию украинцев, она же ее и завершила

  • 22.10.2021 12:19
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Безвыигрышная серия украинских клубов на евроарене составила 11 матчей
© ФК Заря

Одолев болгарский ЦСКА (1:0), «Заря» прервала затянувшуюся безвыигрышную серию украинских клубов в еврокубках, которая составила 11 матчей (3 ничьи и 8 поражений). Более продолжительные серии без побед наши команды имели ранее только в трех сезонах. До успеха в Софии украинцы последний раз праздновали викторию 17 августа, когда «Шахтер» в 4-м квалификационном раунде Лиги чемпионов на выезде выиграл у «Монако» - 1:0. А началась «черная» полоса с разгромного поражения в гостях «Зари» от венского «Рапида» в 4-м квалифайн-раунде Лиги Европы - 0:3.

К слову, и в предыдущем сезоне луганчане начали 9-матчевую безвыигрышную серию украинских клубов крупным поражением от «Лестера» (0:3) и они же ее и завершили, разгромив греческий АЕК (3:0).

Самые продолжительные безвыигрышные серии украинских клубов в еврокубках

Серия

Началась

 

 

 

Завершилась

 

 

 

 

Дата

Клуб

Соперник

Счет

Дата

Клуб

Соперник

Счет

14 (=10-4)

03.10.2019

Александрия

Гент

1:1 (д)

20.02.2020

Шахтер

Бенфика

2:1 (д)

13 (=4-9)

12.09.2006

Шахтер

Рома

0:4 (г)

22.11.2006

Шахтер

Рома

1:0 (д)

13 (=7-6)

16.08.2018

Мариуполь

Бордо

1:2 (г)

25.10.2018

Ворскла

Карабах

1:0 (г)

11 (=2-9)

04.10.2007

Днепр

Абердин

1:1 (д)

13.07.2008

Таврия

Тирасполь

3:1 (д)

11 (=3-8)

19.08.2021

Заря

Рапид В

0:3 (г)

21.10.2021

Заря

ЦСКА Сф

1:0 (г)

11 (=4-7)

25.08.1999

Динамо

Ольборг

2:2 (д)

19.10.2009

Динамо

Байер

4:2 (д)

9 (=2-7)

22.10.2020

Заря

Лестер

0:3 (г)

26.11.2020

Заря

АЕК

3:0 (г)

9 (=4-5)

06.12.2012

Металлист

Рапид В

0:1 (г)

18.07.2013

Черноморец

Дачия

2:0 (д)

8 (=3-5)

14.09.1995

Шахтер

Брюгге

0:1 (г)

20.07.1996

Шахтер

Антальяспор

1:0 (д)

8 (=5-3)

01.11.1989

Динамо

Баник

1:1 (г)

19.09.1990

Черноморец

Русенборг

3:1 (д)

 

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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