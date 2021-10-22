РОНАЛДИНЬО: «Однажды Мбаппе выиграет Золотой мяч»

Легендарный бразильский форвард Роналдиньо поделился своим мнением по поводу лидеров ПСЖ, Килиана Мбаппе и Неймара:

«Думаю, однажды француз выиграет Золотой мяч. Килиан очень молод, но уже построил отличную карьеру.

Неймар? Нет, я не люблю сравнения. У каждого свой момент славы. Все мы пережили трудные времена. Но я думаю, что все в Бразилии знают, что Неймар сейчас лучший игрок.

Только тогда, когда дела идут неважно, ему становится труднее. Потому что он величайший. Когда дела идут плохо, на него очень давят».