РОНАЛДИНЬО: «Однажды Мбаппе выиграет Золотой мяч»

Легендарный бразильский форвард Роналдиньо поделился своим мнением по поводу лидеров ПСЖ, Килиана Мбаппе и Неймара:
«Думаю, однажды француз выиграет Золотой мяч. Килиан очень молод, но уже построил отличную карьеру.
Неймар? Нет, я не люблю сравнения. У каждого свой момент славы. Все мы пережили трудные времена. Но я думаю, что все в Бразилии знают, что Неймар сейчас лучший игрок.
Только тогда, когда дела идут неважно, ему становится труднее. Потому что он величайший. Когда дела идут плохо, на него очень давят».
Источник — Le Parisien
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