РОНАЛДИНЬО: «Однажды Мбаппе выиграет Золотой мяч»

Экс-игрок ПСЖ – о нынешних лидерах команды

  • 22.10.2021 12:41
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РОНАЛДИНЬО: «Однажды Мбаппе выиграет Золотой мяч»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдиньо

Легендарный бразильский форвард Роналдиньо поделился своим мнением по поводу лидеров ПСЖ, Килиана Мбаппе и Неймара:

«Думаю, однажды француз выиграет Золотой мяч. Килиан очень молод, но уже построил отличную карьеру.

Неймар? Нет, я не люблю сравнения. У каждого свой момент славы. Все мы пережили трудные времена. Но я думаю, что все в Бразилии знают, что Неймар сейчас лучший игрок.

Только тогда, когда дела идут неважно, ему становится труднее. Потому что он величайший. Когда дела идут плохо, на него очень давят».

Источник — Le Parisien

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