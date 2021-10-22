Украинцы наконец-то одержали первую победу в Лиге конференций

Выиграв на выезде у софийского ЦСКА (1:0), «Заря» стала автором первой победы украинцев в Лиге конференций. Премьерную викторию наши клубы отпраздновали позже, чем в любом другом еврокубковом турнире - в 7-м матче. Во втором квалификационном раунде «Ворскла» не сумела одолеть КуПс - 2:2 в гостях и 2:3 дома, в третьем - «Колос» разошелся по нулям в обеих встречах с карагандинским «Шахтером», а в стартовых турах группового раунда «Заря» уступила на чужом поле «Буде-Глимту» - 1:3, а на своем - «Роме» - 0:3.

К слову, в других турнирах самой поздней первая победа была достигнута украинцами в Кубке Интертото - в 4-й игре.

Первые победы украинских клубов в еврокубковых турнирах

Турнир Матч* Дата Стадия Клуб Соперник Счет Кубок кубков 1-й 02.09.1965 1/16 Динамо Колрейн (г) 6:1 Кубок чемпионов 1-й 20.09.1967 1/16 Динамо Селтик (г) 2:1 Кубок УЕФА 1-й 19.09.1973 1/32 Динамо Фредрикстад (г) 1:0 Суперкубок УЕФА 1-й 09.09.1975 Динамо Бавария (г) 1:0 Лига чемпионов 2-й 02.09.1992 ПР Таврия Шелбурн (д) 2:1 Кубок Интертото 4-й 20.07.1996 ГТ Шахтер Антальяспор (д) 1:0 Лига Европы 1-й 16.07.2008 КР2 Металлург Д МТЗ-РИПО (д) 3:0 Лига конференций 7-й 21.10.2021 ГТ Заря ЦСКА Сф (г) 1:0

* начиная с дебюта.

ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд.