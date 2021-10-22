Украинцы наконец-то одержали первую победу в Лиге конференций

Премьерную викторию наши клубы отпраздновали позже, чем в любом другом еврокубковом турнире

  • 22.10.2021 12:10
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Украинцы наконец-то одержали первую победу в Лиге конференций
© ФК Заря

Выиграв на выезде у софийского ЦСКА (1:0), «Заря» стала автором первой победы украинцев в Лиге конференций. Премьерную викторию наши клубы отпраздновали позже, чем в любом другом еврокубковом турнире - в 7-м матче. Во втором квалификационном раунде «Ворскла» не сумела одолеть КуПс - 2:2 в гостях и 2:3 дома, в третьем - «Колос» разошелся по нулям в обеих встречах с карагандинским «Шахтером», а в стартовых турах группового раунда «Заря» уступила на чужом поле «Буде-Глимту» - 1:3, а на своем - «Роме» - 0:3.

К слову, в других турнирах самой поздней первая победа была достигнута украинцами в Кубке Интертото - в 4-й игре.

Первые победы украинских клубов в еврокубковых турнирах

Турнир

Матч*

Дата

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

Кубок кубков

1-й

02.09.1965

1/16

Динамо

Колрейн (г)

6:1

Кубок чемпионов

1-й

20.09.1967

1/16

Динамо

Селтик (г)

2:1

Кубок УЕФА

1-й

19.09.1973

1/32

Динамо

Фредрикстад (г)

1:0

Суперкубок УЕФА

1-й

09.09.1975

 

Динамо

Бавария (г)

1:0

Лига чемпионов

2-й

02.09.1992

ПР

Таврия

Шелбурн (д)

2:1

Кубок Интертото

4-й

20.07.1996

ГТ

Шахтер

Антальяспор (д)

1:0

Лига Европы

1-й

16.07.2008

КР2

Металлург Д

МТЗ-РИПО (д)

3:0

Лига конференций

7-й

21.10.2021

ГТ

Заря

ЦСКА Сф (г)

1:0

* начиная с дебюта.

ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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