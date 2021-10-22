Украинцы наконец-то одержали первую победу в Лиге конференций

Выиграв на выезде у софийского ЦСКА (1:0), «Заря» стала автором первой победы украинцев в Лиге конференций. Премьерную викторию наши клубы отпраздновали позже, чем в любом другом еврокубковом турнире - в 7-м матче. Во втором квалификационном раунде «Ворскла» не сумела одолеть КуПс - 2:2 в гостях и 2:3 дома, в третьем - «Колос» разошелся по нулям в обеих встречах с карагандинским «Шахтером», а в стартовых турах группового раунда «Заря» уступила на чужом поле «Буде-Глимту» - 1:3, а на своем - «Роме» - 0:3.
К слову, в других турнирах самой поздней первая победа была достигнута украинцами в Кубке Интертото - в 4-й игре.
Первые победы украинских клубов в еврокубковых турнирах
|
Турнир
|
Матч*
|
Дата
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Кубок кубков
|
1-й
|
02.09.1965
|
1/16
|
Динамо
|
Колрейн (г)
|
6:1
|
Кубок чемпионов
|
1-й
|
20.09.1967
|
1/16
|
Динамо
|
Селтик (г)
|
2:1
|
Кубок УЕФА
|
1-й
|
19.09.1973
|
1/32
|
Динамо
|
Фредрикстад (г)
|
1:0
|
Суперкубок УЕФА
|
1-й
|
09.09.1975
|
|
Динамо
|
Бавария (г)
|
1:0
|
Лига чемпионов
|
2-й
|
02.09.1992
|
ПР
|
Таврия
|
Шелбурн (д)
|
2:1
|
Кубок Интертото
|
4-й
|
20.07.1996
|
ГТ
|
Шахтер
|
Антальяспор (д)
|
1:0
|
Лига Европы
|
1-й
|
16.07.2008
|
КР2
|
Металлург Д
|
МТЗ-РИПО (д)
|
3:0
|
Лига конференций
|
7-й
|
21.10.2021
|
ГТ
|
Заря
|
ЦСКА Сф (г)
|
1:0
* начиная с дебюта.
ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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