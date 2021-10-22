Виталий ВЕРНИДУБ: «Победа далась нам с большим трудом»

34-летний украинский центральный защитник «Зари» Виталий Вернидуб прокомментировал победу над софийским ЦСКА (1:0) в 3-м туре группового этапа Лиги конференций.

«Мы очень рады сегодняшней победе, она нам далась с большим трудом. Все ребята отдавали себя по максимуму. Я считаю, что эта победа даст нам мощный толчок для дальнейших свершений», — отметил Вернидуб.