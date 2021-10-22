Капитан Ромы: «Поражение 1:6? Нам нужна была эта пощечина»

Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини прокомментировал разгромное поражение 1:6 от «Буде-Глимт» в третьем туре Лиги конференций:

«Я мало что могу сказать, могу только извиниться и вернуться на правильный путь сильнее, чем раньше. В раздевалке мы сказали все, что нам нужно. Эти слова там и останутся.

Иногда нужна пощечина, чтобы получить урок, сегодня мы получили пощечину, которую полностью заслужили. Нужно убедиться, что мы извлечем уроки из этой ситуации и сохраним настрой до конца сезона».