Капитан Ромы: «Поражение 1:6? Нам нужна была эта пощечина»

Лоренцо Пеллегрини – о кошмарном матче команды против «Буде-Глимт»

  • 22.10.2021 11:37
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Капитан Ромы: «Поражение 1:6? Нам нужна была эта пощечина»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Пеллегрини

Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини прокомментировал разгромное поражение 1:6 от «Буде-Глимт» в третьем туре Лиги конференций:

«Я мало что могу сказать, могу только извиниться и вернуться на правильный путь сильнее, чем раньше. В раздевалке мы сказали все, что нам нужно. Эти слова там и останутся.

Иногда нужна пощечина, чтобы получить урок, сегодня мы получили пощечину, которую полностью заслужили. Нужно убедиться, что мы извлечем уроки из этой ситуации и сохраним настрой до конца сезона».

Источник — Football-Italia

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