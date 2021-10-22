Виктор ЦЫГАНКОВ: «Результаты в ЛЧ? Это наш уровень, нужно расти»

Лидер «Динамо» Киев Виктор Цыганков прокомментировал результаты команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов:
«Не те результаты, на которые мы рассчитываем. После трех игр в Лиге Чемпионов ни наши болельщики, ни сами игроки не могут довольствоваться тем, что происходит. К сожалению, это наш уровень, всем нам нужно расти.
Но сдаться легче всего. Сложнее встать снова на ноги и доказать, в первую очередь, самим себе, что мы можем играть на этом уровне на равных с грандами. Только через тяжелую работу и с верой в наилучшее, по-другому никак».
В среду, 20 октября «Динамо» в третьем туре Лиги чемпионов на выезде проиграло «Барселоне» 0:1.
Источник — Instagram
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Теперь же проблему надо решать
Теперь же проблему надо решать
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