Виктор ЦЫГАНКОВ: «Результаты в ЛЧ? Это наш уровень, нужно расти»

Лидер «Динамо» Киев Виктор Цыганков прокомментировал результаты команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов:

«Не те результаты, на которые мы рассчитываем. После трех игр в Лиге Чемпионов ни наши болельщики, ни сами игроки не могут довольствоваться тем, что происходит. К сожалению, это наш уровень, всем нам нужно расти.

Но сдаться легче всего. Сложнее встать снова на ноги и доказать, в первую очередь, самим себе, что мы можем играть на этом уровне на равных с грандами. Только через тяжелую работу и с верой в наилучшее, по-другому никак».

В среду, 20 октября «Динамо» в третьем туре Лиги чемпионов на выезде проиграло «Барселоне» 0:1.