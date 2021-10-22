Виктор ЦЫГАНКОВ: «Результаты в ЛЧ? Это наш уровень, нужно расти»

Вингер «Динамо» - о выступлении команды в Лиге чемпионов

  • 22.10.2021 11:25
  • 769 просмотров
  • 7 комментариев
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Результаты в ЛЧ? Это наш уровень, нужно расти»
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Лидер «Динамо» Киев Виктор Цыганков прокомментировал результаты команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов:

«Не те результаты, на которые мы рассчитываем. После трех игр в Лиге Чемпионов ни наши болельщики, ни сами игроки не могут довольствоваться тем, что происходит. К сожалению, это наш уровень, всем нам нужно расти.

Но сдаться легче всего. Сложнее встать снова на ноги и доказать, в первую очередь, самим себе, что мы можем играть на этом уровне на равных с грандами. Только через тяжелую работу и с верой в наилучшее, по-другому никак».

В среду, 20 октября «Динамо» в третьем туре Лиги чемпионов на выезде проиграло «Барселоне» 0:1.

Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
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    terhoha
    terhoha, 22.10.2021 11:59
    +2
    Що заважає вам, доводьте. Приклад: Буде/ Глімт.
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    Funny____Cat
    Funny____Cat, 22.10.2021 12:07 (изменен)
    +1
    В принципе принятие проблемы - уже хорошо, не все наши клубы в Европе могут адекватно оценить свой настоящий уровень и качество( отучившие такового) игры .
    Теперь же проблему надо решать
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    belerilf1
    belerilf1, 22.10.2021 12:48
    0
    Ёкарный Бабай, 22.10.2021 12:44
    Это как Путин заявил, что европейцы едут в Россию вакцинироваться спутником, а потом покупают у себя справку о вакцинации файзером, потому что российская вакцина лучше. Клинический пример того, как человек поверил в собой придуманную пропаганду. То же и с Шахтером, который верит в выдуманную легенду о своей исключительности и успешности. Витя Леоненко пожурил двумя предложениями Шахтер, типа все идет по плану, зато его не заткнешь уже третий день по игре Динамо, будто это ДК сглотнуло 5 безответных мячей на своем поле. Штош, спасибо ахметовским экспертам - Динамо станет еще сильнее, Шапаренко уже прямо сейчас лучший игрок ЛЧ по индивидуальному прессингу.
    Шапаренко это единственный кто у вас играет, но на одной шапе далеко уехать не сможете.
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    belerilf1
    belerilf1, 22.10.2021 12:47
    0
    Ёкарный Бабай, 22.10.2021 12:44
    Это как Путин заявил, что европейцы едут в Россию вакцинироваться спутником, а потом покупают у себя справку о вакцинации файзером, потому что российская вакцина лучше. Клинический пример того, как человек поверил в собой придуманную пропаганду. То же и с Шахтером, который верит в выдуманную легенду о своей исключительности и успешности. Витя Леоненко пожурил двумя предложениями Шахтер, типа все идет по плану, зато его не заткнешь уже третий день по игре Динамо, будто это ДК сглотнуло 5 безответных мячей на своем поле. Штош, спасибо ахметовским экспертам - Динамо станет еще сильнее, Шапаренко уже прямо сейчас лучший игрок ЛЧ по индивидуальному прессингу.
    теперь я понял что ты продинамовский, не сразу было понятно.
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 22.10.2021 12:44
    0
    Funny____Cat, 22.10.2021 12:07
    В принципе принятие проблемы - уже хорошо, не все наши клубы в Европе могут адекватно оценить свой настоящий уровень и качество( отучившие такового) игры .
    Теперь же проблему надо решать
    Это как Путин заявил, что европейцы едут в Россию вакцинироваться спутником, а потом покупают у себя справку о вакцинации файзером, потому что российская вакцина лучше. Клинический пример того, как человек поверил в собой придуманную пропаганду. То же и с Шахтером, который верит в выдуманную легенду о своей исключительности и успешности. Витя Леоненко пожурил двумя предложениями Шахтер, типа все идет по плану, зато его не заткнешь уже третий день по игре Динамо, будто это ДК сглотнуло 5 безответных мячей на своем поле. Штош, спасибо ахметовским экспертам - Динамо станет еще сильнее, Шапаренко уже прямо сейчас лучший игрок ЛЧ по индивидуальному прессингу.
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    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 22.10.2021 12:00
    0
    Мне некоторые болельщики дыки замечания делали на счет русского языка) Ребят, в посте Вити вам все понятно? Переводчик не требуется?))
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    belerilf1
    belerilf1, 22.10.2021 11:29
    -2
    не переживай витя точка, у упл забрали прямую путёвку в ЛЧ, в следующем сезоне не будете так сильно позорится. может это даже к лучшему.
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