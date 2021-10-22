Александр ХАЦКЕВИЧ: «Супряге нужно зачехлить свое «я»

48-летний бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением о 21-летнем украинском нападающем Владиславе Супряге.

«Сейчас все говорят о том, что в «Динамо» нет нападающего, в связи с чем в этой роли играет Гармаш. Что касается Супряги, который по своему амплуа является форвардом, то Владу, в первую очередь, нужно зачехлить свое «я» и работать над собой. Если он это сделает, то из него получится хороший нападающий. Но вот уже пять лет работать и играть без форварда такой клуб, как «Динамо», не должен. Ему необходимо иметь страйкера, который забивает мячи. Благодаря которому ставится точка в атаке. Все можно делать хорошо. «Динамо» сейчас здорово играет в переходных фазах, но вот концовки нет. Гармаш — это не нападающий», — считает Хацкевич.

В текущем сезоне Супряга провел за «Динамо» 6 матчей во всех турнирах. Результативными действиями не отметился.