Александр ХАЦКЕВИЧ: «Супряге нужно зачехлить свое «я»

Специалист считает, что юный форвард «Динамо» должен много работать над собой

  • 22.10.2021 11:08
  • 393 просмотра
  • 3 комментария
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Супряге нужно зачехлить свое «я»
© Getty Images/Global Images Ukraine

48-летний бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением о 21-летнем украинском нападающем Владиславе Супряге.

«Сейчас все говорят о том, что в «Динамо» нет нападающего, в связи с чем в этой роли играет Гармаш. Что касается Супряги, который по своему амплуа является форвардом, то Владу, в первую очередь, нужно зачехлить свое «я» и работать над собой. Если он это сделает, то из него получится хороший нападающий. Но вот уже пять лет работать и играть без форварда такой клуб, как «Динамо», не должен. Ему необходимо иметь страйкера, который забивает мячи. Благодаря которому ставится точка в атаке. Все можно делать хорошо. «Динамо» сейчас здорово играет в переходных фазах, но вот концовки нет. Гармаш — это не нападающий», — считает Хацкевич.

В текущем сезоне Супряга провел за «Динамо» 6 матчей во всех турнирах. Результативными действиями не отметился.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    belerilf1
    belerilf1, 22.10.2021 11:19
    0
    отдайте его итальянцам бесплатно с 50%ми с правами на него, это максимум что из него сможете выжать. если отдадите в Черноморец, вообще ничего не получите.
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    belerilf1
    belerilf1, 22.10.2021 11:17
    0
    отыграли херово префлоп, флоп, тёрн, но теперь усердно думаем что делать на ривере.
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    belerilf1
    belerilf1, 22.10.2021 11:15
    0
    давайте уже признаем что суркис лажанул когда не отпустил его к итальянцам. надоело уже это отрицание. пацан поплыл психологически, его выдернули из Днепра-1 где он играл нормально, не продали итальянцам за вполне адекватные деньги, и даже больше.
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