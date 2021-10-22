Рамос дебютирует за ПСЖ не раньше ноября

Сроки восстановления Серхио Рамоса после травмы икроножной мышцы, полученной еще в конце июля, уже несколько раз откладывались. Теперь французские СМИ сообщают о том, что 35-летний защитник дебютирует за свой новый клуб не раньше ноября.
Рамос по-прежнему занимается по индивидуальной программе. Его возвращение в общую группу ожидается на следующей неделе.
Серхио Рамос перешел в ПСЖ летом из «Реала» на правах свободного агента.
Источник — Le Parisien
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.