Рамос дебютирует за ПСЖ не раньше ноября

Сроки восстановления Серхио Рамоса после травмы икроножной мышцы, полученной еще в конце июля, уже несколько раз откладывались. Теперь французские СМИ сообщают о том, что 35-летний защитник дебютирует за свой новый клуб не раньше ноября.

Рамос по-прежнему занимается по индивидуальной программе. Его возвращение в общую группу ожидается на следующей неделе.

Серхио Рамос перешел в ПСЖ летом из «Реала» на правах свободного агента.