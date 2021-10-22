Рамос дебютирует за ПСЖ не раньше ноября

Восстановление защитника после травмы откладывается

  • 22.10.2021 10:48
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Рамос дебютирует за ПСЖ не раньше ноября
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сроки восстановления Серхио Рамоса после травмы икроножной мышцы, полученной еще в конце июля, уже несколько раз откладывались. Теперь французские СМИ сообщают о том, что 35-летний защитник дебютирует за свой новый клуб не раньше ноября.

Рамос по-прежнему занимается по индивидуальной программе. Его возвращение в общую группу ожидается на следующей неделе.

Серхио Рамос перешел в ПСЖ летом из «Реала» на правах свободного агента.

Источник — Le Parisien

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