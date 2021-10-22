Виталий ВЕРНИДУБ: «Эта победа даст нам хороший импульс»

Защитник «Зари» Виталий Вернидуб прокомментировал победу 1:0 над ЦСКА София в третьем туре Лиги конференций:
«Мы очень счастливы, что победили. Эта победа далась нам с очень большим трудом. Ребята выложились по максимуму, все они – герои и молодцы. Я считаю, что эта победа даст нам хороший импульс, толчок для дальнейших достижений положительных результатов».
Источник — Gong.bg
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