Виталий ВЕРНИДУБ: «Эта победа даст нам хороший импульс»

Защитник «Зари» - о победе над ЦСКА София

  • 22.10.2021 10:25
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Виталий ВЕРНИДУБ: «Эта победа даст нам хороший импульс»
© ФК Заря. Виталий Вернидуб

Защитник «Зари» Виталий Вернидуб прокомментировал победу 1:0 над ЦСКА София в третьем туре Лиги конференций:

«Мы очень счастливы, что победили. Эта победа далась нам с очень большим трудом. Ребята выложились по максимуму, все они – герои и молодцы. Я считаю, что эта победа даст нам хороший импульс, толчок для дальнейших достижений положительных результатов».

Источник — Gong.bg

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