Виталий ВЕРНИДУБ: «Эта победа даст нам хороший импульс»

Защитник «Зари» Виталий Вернидуб прокомментировал победу 1:0 над ЦСКА София в третьем туре Лиги конференций:

«Мы очень счастливы, что победили. Эта победа далась нам с очень большим трудом. Ребята выложились по максимуму, все они – герои и молодцы. Я считаю, что эта победа даст нам хороший импульс, толчок для дальнейших достижений положительных результатов».