КАРИКАТУРА ДНЯ. Моуриньо, GAME OVER!

Омар Момани пошутил над тренером «Ромы» после разгрома от «Буде-Глимта» (1:6)

  • 22.10.2021 10:27
  • 823 просмотра
  • 1 комментарий
КАРИКАТУРА ДНЯ. Моуриньо, GAME OVER!
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный карикатурист Омар Момани сделал героем своей новой работы главного тренер римской «Ромы» Жозе Моуриньо.

В поединке 3-го тура группового этапа Лиги конференций «Рома» на выезде проиграла норвежскому клубу «Буде-Глимт» со счетом 1:6.

«С Моуриньо покончено?», — прокомментировал Момани свою работу.

Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    igogo
    igogo, 22.10.2021 11:18
    0
    Больше всех смеялся Фонсека.
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