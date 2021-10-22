КАРИКАТУРА ДНЯ. Моуриньо, GAME OVER!

Известный карикатурист Омар Момани сделал героем своей новой работы главного тренер римской «Ромы» Жозе Моуриньо.
В поединке 3-го тура группового этапа Лиги конференций «Рома» на выезде проиграла норвежскому клубу «Буде-Глимт» со счетом 1:6.
«С Моуриньо покончено?», — прокомментировал Момани свою работу.
Источник — Instagram
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