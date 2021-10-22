В поединке 3-го тура группового этапа Лиги Европы лондонский «Вест Хэм» обыграл бельгийский «Генк» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Вест Хэм» — «Генк» — 3:0
Голы: Доусон, 45, Диоп, 57, Боуэн, 58
События матча
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Исса Диоп (Вест Хэм).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Крэйг Доусон (Вест Хэм).
Источник — Sport.ua
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