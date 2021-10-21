Вест Хэм с Ярмоленко разобрался с Генком в матче Лиги Европы

Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко добыл вместе с командой уверенную победу в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы против «Генка».
Лондонский клуб забил сопернику три безответных мяча, украинец вышел в стартовом составе и провел весь матч в центре нападения, результативными действиями не отметился.
Лига Европы. 3-й тур
«Вест Хэм» – «Генк» – 3:0
Голы: 1:0 – 45 Доусон, 2:0 – 57 Диоп, 3:0 – 58 Боуэн.
«Вест Хэм» – Ареоля, Джонсон, Доусон, Диоп, Крессуэлл (Фредерикс, 67), Лансини (Честерс, 89), Влашич (Форнальс, 83), Соучек, Райс (Нобл, 67), Ярмоленко, Боуэн (Бенрахма, 83).
«Генк» – Вандевордт, Пресиадо, Лукуми, Куэста (Садик, 46), Артеага, Грошовски, Хейнен, Торстведт (Тома, 83), Онуачу (Угбо, 73), Бонгонда (Ндайишимийе, 73), Ито (Ойен, 83).
Источник — Sport.ua
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