Вест Хэм
3 : 0
Генк
21.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Вест Хэм с Ярмоленко разобрался с Генком в матче Лиги Европы

Андрей отыграл весь матч

  • 21.10.2021 23:57
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Вест Хэм с Ярмоленко разобрался с Генком в матче Лиги Европы
© ФК Вест Хэм. Исса Диоп

Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко добыл вместе с командой уверенную победу в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы против «Генка».
 
Лондонский клуб забил сопернику три безответных мяча, украинец вышел в стартовом составе и провел весь матч в центре нападения, результативными действиями не отметился.
 
Лига Европы. 3-й тур
 
«Вест Хэм» – «Генк» – 3:0
Голы: 1:0 – 45 Доусон, 2:0 – 57 Диоп, 3:0 – 58 Боуэн.

«Вест Хэм» – Ареоля, Джонсон, Доусон, Диоп, Крессуэлл (Фредерикс, 67), Лансини (Честерс, 89), Влашич (Форнальс, 83), Соучек, Райс (Нобл, 67), Ярмоленко, Боуэн (Бенрахма, 83).
«Генк» – Вандевордт, Пресиадо, Лукуми, Куэста (Садик, 46), Артеага, Грошовски, Хейнен, Торстведт (Тома, 83), Онуачу (Угбо, 73), Бонгонда (Ндайишимийе, 73), Ито (Ойен, 83).

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Источник — Sport.ua

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