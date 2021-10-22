Артем ФРАНКОВ: «Вымучили! Теперь надо ноги из Софии унести»

Специалист прокомментировал победу «Зари» над софийским ЦСКА (1:0)

  • 22.10.2021 08:46
  • 1248 просмотров
  • 1 комментарий
Артем ФРАНКОВ: «Вымучили! Теперь надо ноги из Софии унести»
© ФК Заря Луганск. Артем Громов

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился впечатлениями о выездной победе луганской «Зари» над софийским ЦСКА (1:0) в поединке 3-го тура группового этапа Лиги конференций.

«Молодцы! Вымучили, но нам не пристало перебирать победами. Теперь надо ноги из Софии унести, а то там такие разрисованные ребята недовольными остались…», — написал Франков после матча.

Это первая победа «Зари» в рамках группового этапа Лиги конференций.

Источник — Telegram

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    andre_lui
    andre_lui, 22.10.2021 09:40
    +1
    Это вроде Громов розмальований..
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