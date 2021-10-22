Артем ФРАНКОВ: «Вымучили! Теперь надо ноги из Софии унести»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился впечатлениями о выездной победе луганской «Зари» над софийским ЦСКА (1:0) в поединке 3-го тура группового этапа Лиги конференций.

«Молодцы! Вымучили, но нам не пристало перебирать победами. Теперь надо ноги из Софии унести, а то там такие разрисованные ребята недовольными остались…», — написал Франков после матча.

Это первая победа «Зари» в рамках группового этапа Лиги конференций.