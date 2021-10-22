Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если бы не Бущан, с Динамо было бы как с Шахтером»

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко считает 27-летнего украинского голкипера киевской команды Георгия Бущана лучшим игроком матча Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:1).

«Лучший игрок — Бущан. Если бы не он, то было бы как с «Шахтером» — три, четыре пять. Какая разница? Грустно. В 1993 году на «Камп Ноу» нас так же возили. Грустно, что 28 лет мы стоим на месте. Если сравнивать с 1997 годом, то это небо и земля. Если я подтрунива над кем-то, то это, чтобы хоть как-то веселее было.

Надо разобрать игру и стать сильнее, если вы футболисты. Если нет, то Луческу так и будет продолжать стареть», — сказал Леоненко.