ГФК Металлург

В пятницу, 22 октября, состоится матч 15-го тура Второй лиги Украины Б, в котором запорожский «Металлург» примет «Николаев». Начало в 18:00.
Источник — Sport.ua
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В пятницу, 22 октября, состоится матч 15-го тура Второй лиги Украины Б, в котором запорожский «Металлург» примет «Николаев». Начало в 18:00.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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