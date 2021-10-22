Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

В воскресенье, 24 октября, состоится матч 9 тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль».
Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Большом Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.
Источник — Sport.ua
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