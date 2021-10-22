Евгений ПАСИЧ: «Если бы не красная карточка – игра бы сложилась по-другому»

Хавбек «Вереса» – о минимальной победе над «Черноморцем»

  • 22.10.2021 03:20
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Евгений ПАСИЧ: «Если бы не красная карточка – игра бы сложилась по-другому»
© ФК Верес

Полузащитник ровенского «Вереса» Евгений Пасич прокомментировал минимальную победу над одесским «Черноморцем» (1:0) в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги.

«Черноморец» - хорошая молодая команда. Конечно, красная карточка повлияла на игру. Мы больше стали играть на оборону и пытались наладить игру в контратаках. Если бы не красная карточка - игра бы сложилась по-другому.

Что касается гола - оказался в нужном месте. Я видел развитие атаки, пошел вперед. Рикошет чуть помог и я забил», - сказал Пасич.

Источник — ФК Верес

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