Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кендзера знает, где и какое снотворное покупать»

Специалист подытожил минувший матч «Динамо» в Лиге чемпионов

  • 22.10.2021 02:20
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кендзера знает, где и какое снотворное покупать»
© ФК Динамо Киев

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал результат матча Лиги чемпионов «Барселона» – «Динамо» (1:0).

«Ноль моментов - это, если честно, страшно. Я бы не стал тут гонять Супрягу. Не понятно, почему Луческу его ставит, если кричит на него. Думаю, что поставил его в надежде, что может убежать. Второй вариант - железный. Если случайно забьет или убежит, то сразу состоится продажа. У меня претензий к нему нет.

Тер Штеген мог выйти в атаке. Работы не было. Кстати, надо звякнуть Кендзере. Он знает, где и какое покупать снотворное. Альба много передач сделал на его фланге, плюс Депай повозил.

Самое главное - надо объяснить Шакире, откуда у ее мужа столько синяков. Он все удары на себя принимал. Все прочитал, все удары принял на себя. Тер Штеген должен был сказать спасибо», - подытожил Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

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