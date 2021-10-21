ФРАНКОВ – о разгроме Ромы в Норвегии: «А вот почему мы так не можем?»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал сенсационное поражение «Ромы» от «Буде-Глимт» (1:6).
«Удары в створ 7:2, удары мимо – 2:2.
«Рома«: Руи Патрисиу – Рейнольдс, Ибаньес, Кумбулла, Калафиори – Диавара (Пеллегрини, 60), Вильяр (Мхитарян, 46), Дарбу (Кристанте, 46) – Карлес Перес, Борха Майораль (Шомуродов, 46), Эль-Шаарави (Абрахам, 60).
Да они чуть не основой последние полчаса играли! М-да. Получив быстренько двушку (комбинация и дивный выстрел из-за штрафной), «Рома» во втором тайме попыталась атаковать. И нарвалась на соперника с шашкой в руке, которой он раз за разом отхватывал голую пятку. Атака в итоге – ноль, а высокая оборона это что-то с чем-то, особенно Калафиори. Впрочем, под конец в клоунов превратились уже все. В сетку залетело чего только ни били – но почти все удары были либо с нескольких метров, либо с выходов один на один.
Жозе… но черт с ним. А вот почему мы так не можем?!
Запомним это сочетание: Сольбаккен - Ботхейм - Пеллегрино и Берг под ними», - написал Франков.
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