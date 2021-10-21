ФРАНКОВ – о разгроме Ромы в Норвегии: «А вот почему мы так не можем?»

Специалист считает, что из итальянцев сделали клоунов

  • 21.10.2021 23:12
  • 1482 просмотра
  • 4 комментария
ФРАНКОВ – о разгроме Ромы в Норвегии: «А вот почему мы так не можем?»
© ФК Рома

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал сенсационное поражение «Ромы» от «Буде-Глимт» (1:6).
 
«Удары в створ 7:2, удары мимо – 2:2.
 
«Рома«: Руи Патрисиу – Рейнольдс, Ибаньес, Кумбулла, Калафиори – Диавара (Пеллегрини, 60), Вильяр (Мхитарян, 46), Дарбу (Кристанте, 46) – Карлес Перес, Борха Майораль (Шомуродов, 46), Эль-Шаарави (Абрахам, 60).
 
Да они чуть не основой последние полчаса играли! М-да. Получив быстренько двушку (комбинация и дивный выстрел из-за штрафной), «Рома» во втором тайме попыталась атаковать. И нарвалась на соперника с шашкой в руке, которой он раз за разом отхватывал голую пятку. Атака в итоге – ноль, а высокая оборона это что-то с чем-то, особенно Калафиори. Впрочем, под конец в клоунов превратились уже все. В сетку залетело чего только ни били – но почти все удары были либо с нескольких метров, либо с выходов один на один.
 
Жозе… но черт с ним. А вот почему мы так не можем?!
 
Запомним это сочетание: Сольбаккен - Ботхейм - Пеллегрино и Берг под ними», - написал Франков.

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(17 голосов)

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Комментарии
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 21.10.2021 23:14
    +2
    Надо нанимать военных психологов, как это заведено в Буде-Глимт. За счет боевого духа и наглости, которых у нас днем с огнем не сыщешь ни в одной команде, можно многого добиваться.
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    FC Liverpool Best!
    FC Liverpool Best!, 22.10.2021 00:39
    0
    По любому у всьому винен Ібаньєс))))
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    Bogdan Plisyuk
    online
    Bogdan Plisyuk, 22.10.2021 00:25
    0
    Як Рома? Можемо, практикуємо.
    Баварія та Реал
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    Вячеслав Круссер
    Вячеслав Круссер, 21.10.2021 23:15
    0
    Ну так спроси у Луческу почему
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