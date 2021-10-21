ХАЦКЕВИЧ: «На сегодняшний день Динамо ни в чем не уступает Барселоне»

Экс-наставник киевлян считает, что команде не хватает наконечника атак

  • 21.10.2021 22:27
  • 470 просмотров
  • 3 комментария
ХАЦКЕВИЧ: «На сегодняшний день Динамо ни в чем не уступает Барселоне»
© ФК Динамо Киев

Бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением о матче команды Мирчи Луческу с испанской «Барселоной» (0:1).
 
«Вы, журналисты, смотрите на принцип xG (ожидаемые забитые мячи - прим.) и еще что-то. Мы же смотрим на футбол немного по-другому. Вчера на «Камп Ноу» был счет 0:1 – понятно, что он отрицательный. Но по ходу игры было видно, что на сегодняшний день «Динамо» ни в чем не уступает «Барселоне». Киевской команде лишь нужен человек, который будет ставить точку», – сказал Хацкевич.
 
«Динамо» занимает четвертое место в группе Е, набрав одно очко после трех туров Лиги чемпионов.
 
По итогам встречи показатель xG «Динамо» составил 0.12, у «Барселоны» – xG=2.42.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    roman75zpr
    online
    roman75zpr, 21.10.2021 22:31
    +4
    Закусывать надо...
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 21.10.2021 22:32
    +2
    "Мы же смотрим на футбол немного по-другому." Оно и видно, что у тебя другое от нормального видение футбола, поэтому тебя никто брать тренером не хочет По какому другому? 0,1 xG это практически полный ноль в атаке. Это ни в чем не уступает? У Барсы было 2,5 xG.
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 21.10.2021 22:29
    +2
    Прідурок
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