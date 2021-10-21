ХАЦКЕВИЧ: «На сегодняшний день Динамо ни в чем не уступает Барселоне»

Бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением о матче команды Мирчи Луческу с испанской «Барселоной» (0:1).



«Вы, журналисты, смотрите на принцип xG (ожидаемые забитые мячи - прим.) и еще что-то. Мы же смотрим на футбол немного по-другому. Вчера на «Камп Ноу» был счет 0:1 – понятно, что он отрицательный. Но по ходу игры было видно, что на сегодняшний день «Динамо» ни в чем не уступает «Барселоне». Киевской команде лишь нужен человек, который будет ставить точку», – сказал Хацкевич.



«Динамо» занимает четвертое место в группе Е, набрав одно очко после трех туров Лиги чемпионов.



По итогам встречи показатель xG «Динамо» составил 0.12, у «Барселоны» – xG=2.42.