Черный день для фаворитов ЛК. Тоттенхэм неожиданно проиграл в Нидерландах

В матче третьего тура группового раунда Лиги конференций «Тоттенхэм» неожиданно проиграл «Витессу» из Нидерландов.



Команда Нуну Эшпириту Санту пропустила гол во втором тайме и не успела отыграться.



Отметим, что в этой группе играют также «Ренн» и «Мура». После трех матчей французский клуб лидирует, имея 7 очков в активе.



Лига конференций. Групповой этап, 3-й тур

«Витесс» – «Тоттенхэм» – 1:0

Гол: 1:0 – 78 Виттек.

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