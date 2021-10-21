Черный день для фаворитов ЛК. Тоттенхэм неожиданно проиграл в Нидерландах

В матче третьего тура группового раунда Лиги конференций «Тоттенхэм» неожиданно проиграл «Витессу» из Нидерландов.
Команда Нуну Эшпириту Санту пропустила гол во втором тайме и не успела отыграться.
Отметим, что в этой группе играют также «Ренн» и «Мура». После трех матчей французский клуб лидирует, имея 7 очков в активе.
Лига конференций. Групповой этап, 3-й тур
«Витесс» – «Тоттенхэм» – 1:0
Гол: 1:0 – 78 Виттек.
Источник — Sport.ua
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