Витесс
1 : 0
Тоттенхэм
21.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Черный день для фаворитов ЛК. Тоттенхэм неожиданно проиграл в Нидерландах

Не так позорно как «Рома», но все равно неприятно

  • 21.10.2021 21:58
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Черный день для фаворитов ЛК. Тоттенхэм неожиданно проиграл в Нидерландах
© ФК Тоттенхэм

В матче третьего тура группового раунда Лиги конференций «Тоттенхэм» неожиданно проиграл «Витессу» из Нидерландов.
 
Команда Нуну Эшпириту Санту пропустила гол во втором тайме и не успела отыграться.
 
Отметим, что в этой группе играют также «Ренн» и «Мура». После трех матчей французский клуб лидирует, имея 7 очков в активе.
 
Лига конференций. Групповой этап, 3-й тур

«Витесс» – «Тоттенхэм» – 1:0
Гол: 1:0 – 78 Виттек.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Источник — Sport.ua

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