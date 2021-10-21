Асенсио не уйдет из Реала

25-летний атакующий полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио не покинет клуб в январе.

Футболист готов начать переговоры о новом контракте со «сливочными». Ранее сообщалось, что Марко интересуется английский «Ливерпуль».

Асенсио перешел в «Реал» из «Мальорки» летом 2015 года за €3,9 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за «сливочных» 7 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.

Контракт Марко с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €35 миллионов.