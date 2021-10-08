Ливерпуль заинтересовался полузащитником Реала

Английский клуб может подписать Марко Асенсио

  • 08.10.2021 09:52
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Ливерпуль заинтересовался полузащитником Реала
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Ливерпуль» нацелился на 25-летнего атакующего полузащитника мадридского «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио.

Футболист недоволен своим положением в «Реале» при новом главном тренере Карло Анчелотти и намерен сменить клуб в январе. «Ливерпуль» может воспользоваться сложившейся ситуацией.

Асенсио перешел в «Реал» из «Мальорки» летом 2015 года за €3,9 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за «сливочных» 7 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.

Контракт Марко с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €35 миллионов.

Источник — ABC

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