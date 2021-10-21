ФОТО. Круче Левандовски и Салаха. Алле из Аякса забил уже 6 голов в ЛЧ

27-летний нападающий «Аякса» и сборной Кот-д’Ивуара Себастьян Алле является лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов после трех сыгранных туров.
В активе Алле 6 забитых мячей. Он опережает Роберта Левандовски из мюнхенской «Баварии» (5) и Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» (5).
Четыре гола Алле забил «Спортингу» (5:1) и по одному мячу «Бешикташу» (2:0) и дортмундской «Боруссии» (4:0).
Источник — Transfermarkt
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