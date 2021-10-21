ФОТО. Круче Левандовски и Салаха. Алле из Аякса забил уже 6 голов в ЛЧ

Форвард нидерландского клуба поражает своей результативностью

  • 21.10.2021 18:38
  • 1352 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Круче Левандовски и Салаха. Алле из Аякса забил уже 6 голов в ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний нападающий «Аякса» и сборной Кот-д’Ивуара Себастьян Алле является лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов после трех сыгранных туров.

В активе Алле 6 забитых мячей. Он опережает Роберта Левандовски из мюнхенской «Баварии» (5) и Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» (5).

Четыре гола Алле забил «Спортингу» (5:1) и по одному мячу «Бешикташу» (2:0) и дортмундской «Боруссии» (4:0).

Источник — Transfermarkt

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Andrey111
    Andrey111, 21.10.2021 19:16 (изменен)
    0
    Кто такой Алле против Салаха, а тем более Левандовского, пусть сезонов 5,,я не говорю 10 забьёт прилично, потом увидим кто он такой⚽🤩
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