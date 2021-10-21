Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не заметить Пике — это как не заметить Эйфелеву башню»

Специалист не понимает, почему защитники «Динамо» «забыли» футболиста «Барселоны»

  • 21.10.2021 18:18
  • 409 просмотров
  • 2 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не заметить Пике — это как не заметить Эйфелеву башню»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о единственном голе «Барселоны» в ворота киевского «Динамо», который Пике забил на 36-й минуте поединка Лиги чемпионов.

«На второй минуте испанцы могли решить все вопросы. Слава богу, не попал головой (Дест — прим. ред.). Моментов не особенно много было.

Я не понимаю, как в моменте с голом можно было забыть мужа Шакиры (Пике — прим. ред.)? Самого высокого человека в Барселоне. Это как побывать в Париже — и не заметить Эйфелеву башню. Все стояли с Люком де Йонгом. Де Пена вообще стоял в стороне и болел. Или ставки ставил», — заявил Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    zzg77
    zzg77, 21.10.2021 18:20
    +1
    Дурак или притворяеться???
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    maxlove
    maxlove, 21.10.2021 18:31
    0
    А де Віціни коментарі, типу: «Не помітити Бензема — це як не помітити Ейфелеву вежу»
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