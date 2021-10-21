Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не заметить Пике — это как не заметить Эйфелеву башню»

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о единственном голе «Барселоны» в ворота киевского «Динамо», который Пике забил на 36-й минуте поединка Лиги чемпионов.
«На второй минуте испанцы могли решить все вопросы. Слава богу, не попал головой (Дест — прим. ред.). Моментов не особенно много было.
Я не понимаю, как в моменте с голом можно было забыть мужа Шакиры (Пике — прим. ред.)? Самого высокого человека в Барселоне. Это как побывать в Париже — и не заметить Эйфелеву башню. Все стояли с Люком де Йонгом. Де Пена вообще стоял в стороне и болел. Или ставки ставил», — заявил Леоненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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