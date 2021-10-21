Гарри МАГУАЙР: «Роналду нанес идеальный удар»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр подвел итоги победы над «Аталантой» (3:2) в поединке Лиги чемпионов.
«Мы создали много моментов в первом тайме и при счете 0:2 понимали, что следующий гол будет иметь решающее значение. Нам удалось забить гол, который так был нужен. Думаю, в конце концов, мы заслужили победу.
Гол Роналду? Я был прямо за его спиной и внимательно смотрел, что будет. Он здорово выпрыгнул и своевременно пробил по мячу. Это был идеальный удар головой», — считает Магуайр.
Источник — УЕФА
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