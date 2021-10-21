21 октября в 19:00 сборная Украины стартует в квалификации чемпионата мира 2023 по футболу среди женщин. Первым соперником сине-желтых станет команда Фарерских островов. Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос».
Сборная Фарерских островов уже провела два поединка квалификации на ЧМ-2023, потерпев крупные поражения. Испания обыграла Фареры со счетом 10:0, а Шотландия разобралась с этой командой со счетом 7:1. В группе B также выступает национальная команда Венгрии.
Турнирная таблица квалификации ЧМ-2023 среди женщин
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Украина – Фарерские острова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
Источник — Sport.ua
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