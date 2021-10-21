Три европейских топ-клуба пытались подписать Фати

Со своими предложениями на футболиста вышли «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ

  • 21.10.2021 17:31
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Три европейских топ-клуба пытались подписать Фати
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сразу три европейских топ-клуба пытались подписать 18-летнего вингера «Барселоны» и сборной Испании Ансу Фати до того, как он продлил контракт с каталонским клубом.

Со своими предложениями на футболиста вышли «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.

Сам Фати подтвердил, что получал предложения от других клубов. По неофициальной информации, они предлагали игроку вдвое большую зарплату.

Фати — воспитанник «Барселоны». В текущем сезоне футболист провел за каталонский клуб 5 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт Фати с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года. Ориентировочная стоимость вингера составляет €60 миллионов.

Источник — Cope

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