Три европейских топ-клуба пытались подписать Фати

Сразу три европейских топ-клуба пытались подписать 18-летнего вингера «Барселоны» и сборной Испании Ансу Фати до того, как он продлил контракт с каталонским клубом.
Со своими предложениями на футболиста вышли «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.
Сам Фати подтвердил, что получал предложения от других клубов. По неофициальной информации, они предлагали игроку вдвое большую зарплату.
Фати — воспитанник «Барселоны». В текущем сезоне футболист провел за каталонский клуб 5 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Контракт Фати с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года. Ориентировочная стоимость вингера составляет €60 миллионов.
Источник — Cope
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