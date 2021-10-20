ОФИЦИАЛЬНО. Гигантская клаусула. Барселона продлила контракт с Фати

«Барселона» официально сообщила о продлении контракта с 18-летни форвардом Ансу Фати. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года. Предыдущее действовало до конца текущего сезона.

В новом контракте прописана клаусула. Она составляет невероятные 1 миллиард евро.

В нынешнем сезоне на счету Фати 2 гола и 1 ассист в 5 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.

Сегодня «Барселона» в третьем туре Лиги чемпионов дома обыграла «Динамо» Киев 1:0.