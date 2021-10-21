Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о поражении команды Мирчи Луческу от «Барселоны» (0:1) в Лиге чемпионов.
«Зайдите в YouTube и найдите матч «Барселона» — «Динамо» Киев 1993 года. Найдите отличия. За 28 лет, я уже вам подсказываю, ничего не произошло. Вот от этого как раз грустно», — отметил Леоненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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Но о какой порядочности и честном профессионализме можно говорить в условиях олигархического футбола? Это взаимоисключающие вещи. Нельзя сделать сильный (честный, конкурентный) чемпионат, если ним рулят и занимаются люди, которые далеки даже от базового понимания что такое совесть, честь, мораль, порядочность. Украинские олигархи - это не про честную конкуренцию или порядочное, творческое отношение к своему ремеслу.
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Поэтому они будут отгребать в Европе регулярно, почти всегда. У нас 0 игроков играет в основе топовых клубов, которые Лигу Чемпионов выигрывали.
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То, что у нас ДК и ШД возглавляют иностранные тренеры - это диагноз всему олигархическому менеджменту, это реальный результат 30-летнего "развития" олигархического футбола.
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Но о какой порядочности и честном профессионализме можно говорить в условиях олигархического футбола? Это взаимоисключающие вещи. Нельзя сделать сильный (честный, конкурентный) чемпионат, если ним рулят и занимаются люди, которые далеки даже от базового понимания что такое совесть, честь, мораль, порядочность. Украинские олигархи - это не про честную конкуренцию или порядочное, творческое отношение к своему ремеслу.
-
Поэтому они будут отгребать в Европе регулярно, почти всегда. У нас 0 игроков играет в основе топовых клубов, которые Лигу Чемпионов выигрывали.
-
То, что у нас ДК и ШД возглавляют иностранные тренеры - это диагноз всему олигархическому менеджменту, это реальный результат 30-летнего "развития" олигархического футбола.
На цей сайт, ти ж зайшов. Погугли
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Лобановский - это совсем другой масштаб личности на фоне Суркиса или Ахметова. Лобановский в своем ремесле достиг мирового уровня, своим трудом и трудом своих помощников. А какое ремесло у Суркиса, у Ахметова - кто они вообще по профессии? В чем они достигли мировых вершин, в каком виде труда или каком ремесле в условиях честной и прозрачной конкуренции?
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Но о какой порядочности и честном профессионализме можно говорить в условиях олигархического футбола? Это взаимоисключающие вещи. Нельзя сделать сильный (честный, конкурентный) чемпионат, если ним рулят и занимаются люди, которые далеки даже от базового понимания что такое совесть, честь, мораль, порядочность. Украинские олигархи - это не про честную конкуренцию или порядочное, творческое отношение к своему ремеслу.
-
Поэтому они будут отгребать в Европе регулярно, почти всегда. У нас 0 игроков играет в основе топовых клубов, которые Лигу Чемпионов выигрывали.
-
То, что у нас ДК и ШД возглавляют иностранные тренеры - это диагноз всему олигархическому менеджменту, это реальный результат 30-летнего "развития" олигархического футбола.
-
Но о какой порядочности и честном профессионализме можно говорить в условиях олигархического футбола? Это взаимоисключающие вещи. Нельзя сделать сильный (честный, конкурентный) чемпионат, если ним рулят и занимаются люди, которые далеки даже от базового понимания что такое совесть, честь, мораль, порядочность. Украинские олигархи - это не про честную конкуренцию или порядочное, творческое отношение к своему ремеслу.
-
Поэтому они будут отгребать в Европе регулярно, почти всегда. У нас 0 игроков играет в основе топовых клубов, которые Лигу Чемпионов выигрывали.
-
То, что у нас ДК и ШД возглавляют иностранные тренеры - это диагноз всему олигархическому менеджменту, это реальный результат 30-летнего "развития" олигархического футбола.
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