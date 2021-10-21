Виктор ЛЕОНЕНКО: «Барселона — Динамо? За 28 лет ничего не произошло»

Специалист сравнил поединок Лиги чемпионов с матчем 1993 года

  • 21.10.2021 17:11
  • 1475 просмотров
  • 10 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Барселона — Динамо? За 28 лет ничего не произошло»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о поражении команды Мирчи Луческу от «Барселоны» (0:1) в Лиге чемпионов.

«Зайдите в YouTube и найдите матч «Барселона» — «Динамо» Киев 1993 года. Найдите отличия. За 28 лет, я уже вам подсказываю, ничего не произошло. Вот от этого как раз грустно», — отметил Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 21.10.2021 17:49
    +1
    alefteev77, 21.10.2021 17:42
    Виктор Евгеньевич забыл, что в 1997 году ДК Лобановского возили Барселону и в хвост, и в гриву. Банальный профессионализм, порядочное отношение к игрокам и упорный труд дают результат.
    -
    Но о какой порядочности и честном профессионализме можно говорить в условиях олигархического футбола? Это взаимоисключающие вещи. Нельзя сделать сильный (честный, конкурентный) чемпионат, если ним рулят и занимаются люди, которые далеки даже от базового понимания что такое совесть, честь, мораль, порядочность. Украинские олигархи - это не про честную конкуренцию или порядочное, творческое отношение к своему ремеслу.
    -
    Поэтому они будут отгребать в Европе регулярно, почти всегда. У нас 0 игроков играет в основе топовых клубов, которые Лигу Чемпионов выигрывали.
    -
    То, что у нас ДК и ШД возглавляют иностранные тренеры - это диагноз всему олигархическому менеджменту, это реальный результат 30-летнего "развития" олигархического футбола.
    то есть, слова Леоненко - не от совсем здорового человека (мягко говоря)
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 21.10.2021 17:42 (изменен)
    +1
    Виктор Евгеньевич забыл, что в 1997 году ДК Лобановского возили Барселону и в хвост, и в гриву. Банальный профессионализм, порядочное отношение к игрокам и упорный труд дают результат.
    -
    Но о какой порядочности и честном профессионализме можно говорить в условиях олигархического футбола? Это взаимоисключающие вещи. Нельзя сделать сильный (честный, конкурентный) чемпионат, если ним рулят и занимаются люди, которые далеки даже от базового понимания что такое совесть, честь, мораль, порядочность. Украинские олигархи - это не про честную конкуренцию или порядочное, творческое отношение к своему ремеслу.
    -
    Поэтому они будут отгребать в Европе регулярно, почти всегда. У нас 0 игроков играет в основе топовых клубов, которые Лигу Чемпионов выигрывали.
    -
    То, что у нас ДК и ШД возглавляют иностранные тренеры - это диагноз всему олигархическому менеджменту, это реальный результат 30-летнего "развития" олигархического футбола.
    Ссылка
    DICTATOR_UA
    DICTATOR_UA , 21.10.2021 18:14
    0
    dadaali177188, 21.10.2021 18:06
    террористы??? с этого момента поподробней, не знал что Саудовская Аравия террористы
    Вони не тільки терористи, список їх злочинів набагато довший.
    На цей сайт, ти ж зайшов. Погугли
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 21.10.2021 18:07 (изменен)
    0
    BUCH, 21.10.2021 17:59
    а в 1997 году , у нас что чемпионат был сильнее?
    В 1997 в украинском футболе был Лобановский. Влияние Лобановского было значительно выше Кучмы, Суркисов и Ахметова вместе взятых. Лобановский - это был неформальный, высший авторитет (в хорошем смысле этого слова) украинского футбола. Это была величина при самом виде которого игроки выдавали свой максимум. Вытаскивали из себя все, что у них было.
    -
    Лобановский - это совсем другой масштаб личности на фоне Суркиса или Ахметова. Лобановский в своем ремесле достиг мирового уровня, своим трудом и трудом своих помощников. А какое ремесло у Суркиса, у Ахметова - кто они вообще по профессии? В чем они достигли мировых вершин, в каком виде труда или каком ремесле в условиях честной и прозрачной конкуренции?
    Ссылка
    dadaali177188
    dadaali177188, 21.10.2021 18:06
    0
    belerilf1, 21.10.2021 17:58
    причём здесь олигархи, точнее причём здесь кто владельцы клубов, Ньюкасл вообще террористы купили, и ничего. проблема в том что олигархи у нас управляют абсолютно всем, всем государством, это уже печально.
    террористы??? с этого момента поподробней, не знал что Саудовская Аравия террористы
    Ссылка
    BUCH
    BUCH, 21.10.2021 17:59
    0
    alefteev77, 21.10.2021 17:42
    Виктор Евгеньевич забыл, что в 1997 году ДК Лобановского возили Барселону и в хвост, и в гриву. Банальный профессионализм, порядочное отношение к игрокам и упорный труд дают результат.
    -
    Но о какой порядочности и честном профессионализме можно говорить в условиях олигархического футбола? Это взаимоисключающие вещи. Нельзя сделать сильный (честный, конкурентный) чемпионат, если ним рулят и занимаются люди, которые далеки даже от базового понимания что такое совесть, честь, мораль, порядочность. Украинские олигархи - это не про честную конкуренцию или порядочное, творческое отношение к своему ремеслу.
    -
    Поэтому они будут отгребать в Европе регулярно, почти всегда. У нас 0 игроков играет в основе топовых клубов, которые Лигу Чемпионов выигрывали.
    -
    То, что у нас ДК и ШД возглавляют иностранные тренеры - это диагноз всему олигархическому менеджменту, это реальный результат 30-летнего "развития" олигархического футбола.
    а в 1997 году , у нас что чемпионат был сильнее?
    Ссылка
    --smart--Forever
    --smart--Forever, 21.10.2021 17:56
    0
    Надо в ход пускать шубы - других путей у ДКГ просто нет
    Ссылка
    Funny____Cat
    Funny____Cat, 21.10.2021 17:54
    0
    Шо оно мелит , ладно пропил уже последние мозги , ну неужели у шахтёра нету штатного спичрайтера чтобы приставить его у этому « специалисту»
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 21.10.2021 18:09
    -1
    --smart--Forever, 21.10.2021 17:56
    Надо в ход пускать шубы - других путей у ДКГ просто нет
    шубы из кротов?
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 21.10.2021 17:58
    -1
    alefteev77, 21.10.2021 17:42
    Виктор Евгеньевич забыл, что в 1997 году ДК Лобановского возили Барселону и в хвост, и в гриву. Банальный профессионализм, порядочное отношение к игрокам и упорный труд дают результат.
    -
    Но о какой порядочности и честном профессионализме можно говорить в условиях олигархического футбола? Это взаимоисключающие вещи. Нельзя сделать сильный (честный, конкурентный) чемпионат, если ним рулят и занимаются люди, которые далеки даже от базового понимания что такое совесть, честь, мораль, порядочность. Украинские олигархи - это не про честную конкуренцию или порядочное, творческое отношение к своему ремеслу.
    -
    Поэтому они будут отгребать в Европе регулярно, почти всегда. У нас 0 игроков играет в основе топовых клубов, которые Лигу Чемпионов выигрывали.
    -
    То, что у нас ДК и ШД возглавляют иностранные тренеры - это диагноз всему олигархическому менеджменту, это реальный результат 30-летнего "развития" олигархического футбола.
    причём здесь олигархи, точнее причём здесь кто владельцы клубов, Ньюкасл вообще террористы купили, и ничего. проблема в том что олигархи у нас управляют абсолютно всем, всем государством, это уже печально.
    Ссылка
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