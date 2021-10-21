Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о поражении команды Мирчи Луческу от «Барселоны» (0:1) в Лиге чемпионов.

«Зайдите в YouTube и найдите матч «Барселона» — «Динамо» Киев 1993 года. Найдите отличия. За 28 лет, я уже вам подсказываю, ничего не произошло. Вот от этого как раз грустно», — отметил Леоненко.