Цуренко не смогла выйти в 1/4 финала на турнире в Москве

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№145 WTA) завершила выступления на Кубке Кремля.
Украинка, которая успешно преодолела квалификацию, проиграла во втором круге основы Маркете Вондроушовой из Чехии (№35 WTA).
Кубок Кремля. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 3:6, 3:6
Цуренко была последней представительницей Украины в одиночном разряде на турнире в Москве.
В парном разряде борьбу продолжает вести Надежда Киченок.
Источник — Sport.ua
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